$!Partido de la Selección Mexicana baja el tráfico vehicular en calles de Mazatlán

MAZATLÁN._ Durante el partido mundialista de este jueves entre México y Corea del Sur, el tráfico en algunas de las principales vialidades de Mazatlán comenzó a disminuir y permitir una mayor fluidez vehicular, que normalmente no se vería en este horario.
Avenidas como Rafael Buelna y Reforma, cerca de la zona costera del puerto, lucieron vacías por algunos momentos, mientras muchas personas se encontraban en restaurantes o en sus casas viendo el juego del Tri.
El descenso de la movilidad vial se hizo notorio después de las 18:15 horas, cuando el balón ya había empezado a rodar desde el estadio Guadalajara.
Sin embargo, todavía algún carro o moto deambulaba por las calles rumbo a su destino. Esta situación permitió que más rutas de camiones o trayectos de pulmonías se hiciera más rápido y más frecuente que en otras ocasiones.
Cabe recodar que en Rafael Buelna y Reforma, regularmente suele formarse un caos vial entre las 17:00 y las 19:00 horas, haciendo demasiado cardio el trayecto de conductores en dicha zona.