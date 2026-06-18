Mazatlán
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Mundial 2026

Partido de la Selección Mexicana baja el tráfico vehicular en calles de Mazatlán

Durante el encuentro ante Corea del Sur, vialidades como Rafael Buelna y Reforma registraron menor circulación debido a que aficionados siguieron el partido desde restaurantes y hogares
Alexis García |
18/06/2026 19:06
18/06/2026 19:06

MAZATLÁN._ Durante el partido mundialista de este jueves entre México y Corea del Sur, el tráfico en algunas de las principales vialidades de Mazatlán comenzó a disminuir y permitir una mayor fluidez vehicular, que normalmente no se vería en este horario.

Avenidas como Rafael Buelna y Reforma, cerca de la zona costera del puerto, lucieron vacías por algunos momentos, mientras muchas personas se encontraban en restaurantes o en sus casas viendo el juego del Tri.

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El descenso de la movilidad vial se hizo notorio después de las 18:15 horas, cuando el balón ya había empezado a rodar desde el estadio Guadalajara.

Sin embargo, todavía algún carro o moto deambulaba por las calles rumbo a su destino. Esta situación permitió que más rutas de camiones o trayectos de pulmonías se hiciera más rápido y más frecuente que en otras ocasiones.

Cabe recodar que en Rafael Buelna y Reforma, regularmente suele formarse un caos vial entre las 17:00 y las 19:00 horas, haciendo demasiado cardio el trayecto de conductores en dicha zona.

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