$!Partido de la Selección Mexicana baja el tráfico vehicular en calles de Mazatlán

MAZATLÁN._ Durante el partido mundialista de este jueves entre México y Corea del Sur, el tráfico en algunas de las principales vialidades de Mazatlán comenzó a disminuir y permitir una mayor fluidez vehicular, que normalmente no se vería en este horario.

Avenidas como Rafael Buelna y Reforma, cerca de la zona costera del puerto, lucieron vacías por algunos momentos, mientras muchas personas se encontraban en restaurantes o en sus casas viendo el juego del Tri.