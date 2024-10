“Sí partimos de una inestabilidad muy dura, muy pesada, de una ingobernabilidad por supuesto, sí, totalmente, no solamente social hacia el exterior con la población, con los ciudadanos, con las comunidades, con las colonias, sino además al interior la propia ingobernabilidad y por qué al interior, porque no había mando, porque los funcionarios hacían lo que querían no había una dirección”, expresó González Zataráin en entrevista durante una visita a Noroeste Mazatlán y a pocos días de que concluya su administración este 31 de octubre.

González Zataráin expresó que en muchas ocasiones los gobiernos presumen cosas que no son o dicen cosas que no son en realidad, hablan que terminaron el problema en equis cosa cuando no es verdad.

Dijo que se partió de la idea de que el gobernante no debe por qué cambiar, no tiene por qué cambiar, sino venir a sumar esfuerzos, son tantos los problemas de Mazatlán que lo que se ocupe es que se sume todo mundo a buscarle.

”Nosotros partimos de una idea: el gobernante no debe por qué cambiar, no tiene por qué cambiar, es venir a sumar esfuerzos, son tantos los problemas en Mazatlán que lo que ocupas es que se sume todo mundo a buscarle solución a los problemas de manera conjunta”, manifestó el también ex Diputado local y ex Alcalde de El Rosario.

”Lo más importante era abrirse a la sociedad, abrirse a la población en general, ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre en el tema de los empresarios, porque yo me acerqué mucho a los empresarios, a veces te acercas demasiado pero te olvidas de la población, nosotros lo que hicimos fue un acercamiento con el empresariado pero para trabajar en conjunto con la población y con el Gobierno”, añadió González Zataráin.

No es buena la relación actualmente con “El Químico” Benítez Torres

Édgar Augusto González Zataráin se incorporó al Gobierno Municipal de Mazatlán como Secretario del Ayuntamiento invitado por Luis Guillermo Benítez Torres, quien fue reelecto para el periodo 2021-2024, pero dijo que actualmente su relación con “El Químico” no es buena.

”No es buena por supuesto porque pues obviamente la relación del asunto de mi llegada a la Presidencia de Mazatlán seguramente no le pareció y no le pareció que obviamente tuviéramos que hacer cambio en el equipo, gente con la que él llegó y que tuvieron que ir despidiendo, pues todo ese personal que era muy allegado a él, es lógico que tiene que haber ahí una inconformidad”, expresó González Zataráin.

”Yo tampoco me esperaba llegar, llegamos a la Secretaría (del Ayuntamiento en el primer año del segundo trienio de Benítez Torres), cuando empezamos a ver las cosas mal, yo recuerdo y lo hemos hecho público, siendo Secretario yo presenté la renuncia con él, por inconformidades que yo no estaba muy de acuerdo con lo que estaba pasando, ahí hay una muestra del por qué, hoy tengo calidad moral para decir por qué estaban las cosas mal en esa administración, ¿qué hice para eso?, hice mucho para poder enderezar el tema y llegué al grado de presentar mi renuncia en aquel entonces”.

Reiteró que ya se lleva avanzando la solución del desaseo financiero que encontró al asumir el cargo de Alcalde interino, se lleva un 80 por ciento, no ha sido fácil porque por ejemplo hay una empresa que estaba construyendo o rehabilitando la Avenida Emilio Barragán a la cual le pagaron de manera excesiva y se empleó para no regresar los anticipos completos y no concluyó la obra, por lo que todavía se está luchando para recuperar ese dinero que son varios millones de pesos y está seguro que el Ayuntamiento va ganar.

“Temas como esos, temas como el de las luminarias que también sin problemas son 60 millones de pesos (que se dieron de anticipo en un contrato de 400 millones de pesos por la adquisición sin licitar de 2 mil 139 luminarias a Azteca Lighting), entonces cuando tú me preguntas que si ya se resolvió todo, no, porque hay temas ahí pendientes que de una u otra forma o benefician o perjudican a la administración, benefician si se ganan esos asuntos, pero perjudican imagínate perdiendo 60 millones de los juicios, que obviamente va encaminado a ganarse, se han venido ganando todas las instancias, pero imagínate perder 60 millones provocados en aquel entonces”, subrayó.

”Entonces hay mucho todavía por resolver, vamos encaminados hacia allá, hemos pagado mucha deuda del pasado, pagamos equipamiento que se adquirió, se hicieron contratos, pero no se pagaron, no se abonaron, tuvimos nosotros que hacer frente a los pagos, recuerda que llegamos nosotros el 27 de octubre (del 2022) sin ni un peso para los aguinaldos, ya estaban a la vuelta de la esquina los aguinaldos porque tenías que dar una parte precisamente un mes antes, en septiembre se da una parte y la otra se da en diciembre y llegamos y había cero pesos”.

Informó que para los dos meses que restan del 2024 para la siguiente administración municipal que encabezará Estrella Palacios Domínguez se dejarán en áreas como el Fais (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social) recursos para que trabajen los dos meses, luminarias suficientes para que lleguen colocando luminarias, no nada más recursos sino material y herramientas con que trabajar.

Se tiene qué invertir en las plantas de tratamiento: Alcalde

Al iniciar su administración el Alcalde Édgar González Zataráin se enfrentó a una serie de derrames de aguas negras por las malas condiciones en que se encontraba la red de drenaje, pero se ha avanzado en la rehabilitación en cuatro etapas, una es la red de atarjeas o descargas domiciliarias que se está atendiendo, no se ha concluido, la segunda es la de los colectores, la tercera son los cárcamos y la cuarta corresponde a las plantas de tratamiento de aguas residuales y es en estas donde se tiene que invertir.

”¿En dónde se tiene que invertir en lo sucesivo?, en las plantas de tratamiento, crecer las plantas de tratamiento y seguir abatiendo en tema de las redes de atarjea, las redes que estén colapsadas, hay fraccionamientos que tienen problemas serios como Lomas de Mazatlán, como el propio Sábalo Country, te menciono las de la zona turística para que vean que el problema del drenaje no nada más es en las colonias como la Juárez o Lomas del Ébano, es en todos lados, hay mucho todavía por resolver en ese tema”, añadió González Zataráin en su segunda visita a las instalaciones de este diario, la primera la hizo pocos días después de asumir su actual responsabilidad.

”¿Qué hicimos?, nosotros nos fuimos directamente a la emergencia, donde estaban los problemas más serios, donde estaban los derrames más grandes, ¿quién los provocaba?, los cárcamos, no trabajaban los cárcamos y se tiraba todo a la calle, ya reparamos los cárcamos, ya terminamos con la fase de los cárcamos, con el 2 Norte acabamos de concluir esa parte de la etapa de los cárcamos y le avanzamos bastante en los colectores, mucho, mucho, mucho, todavía hay colectores en tránsito que se están reparando, algunos por parte nuestra y otros por parte del conjunto o combinación de recursos con el Estado y con la Federación”.

Dijo que para estabilizar el funcionamiento de la red de drenaje en Mazatlán se requiere una inversión de mil 200 millones de pesos.

”Para estabilidad (la red de drenaje es) el tema, de mil 200 millones de pesos, por eso hablaba yo de que ésto no es de una sola administración, esto tiene que ser por etapas y para poder cambiar de manera definitiva y ponerlo al 100 por ciento se hablaba cerca de 10 mil millones de pesos), pero es cambiar todo, es prácticamente volver a rehacer los colectores, las redes, que es algo más lejos, lo más cercano y lo que nosotros hemos venido batiendo es el tema de lo que te hablo de los cerca de mil 200 millones que faltarían para ampliar las plantas, cada planta requiere más o menos un promedio de 150 millones de pesos para poderlas ampliar, son tres plantas que se tendrían que ampliar”, continuó.

Lo otro son la red de atarjeas en mal estado, están muy focalizados, se sabe dónde están y el otro punto que es muy importante es el equipamiento de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam) en qué sentido, los camiones como los Vactor, que son los que dan mantenimiento, no sólo se utilizan cuando está el problema o rebosamiento, sino que se utilizan para dar mantenimiento a la red, limpiarla, prepararla con tiempo, trabajar de manera preventiva, dio a conocer.

”No se dan los mantenimientos preventivos porque no hay equipamiento, se requieren en promedio 10 camiones Vactor, que cada uno cuesta en promedio entre 18 a 20 millones de pesos, entonces se requieren unos 200 millones de pesos para camiones, para equipamiento, nada más para mantenimiento de la red, entonces está muy detectado dónde está el problema y dónde estaría la solución y nosotros lo detectamos desde un inicio, nos fuimos directo a atacar el problema que eran los derrames de aguas negras”, recalcó.

Asegura que se avanzó en el combate al robo

de combustible en patrullas de la SSPM

En el combate al robo de gasolina que se daba a las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se avanzó mucho, lo que ha permitido ahorrar millones de pesos, dijo el Alcalde Édgar Augusto González Zataráin.

”Yo creo que se avanzó muchísimo, un 90 por ciento, debe haber ahí casos porque de pronto nos aparece un caso, una denuncia, pero ya más esporádico, se acuerda que era muy común que los veían hasta los medios de comunicación, ustedes, Noroeste tuvieron esas notas donde se les hacía fácil a los policías en cualquier taller, incluso hasta en la calle hacían esa ‘ordeña’ de las patrullas, entonces yo creo que sí es mínimo lo que queda, pero vamos arriba de un 90 por ciento de solución”, enfatizó González Zataráon.

”¿Qué tuvimos a cambio?, muchos ahorros en materia de gasto de combustible, bastantes ahorros, nos facilitó mucho la vida, ampliamos lo que es el parque vehicular, 70 patrullas, entre motopatrullas y camionetas para Seguridad Pública llegaron de nuevo a aumentar el parque vehicular, pero también llegaron camiones recolectores, llegaron maquinarias, también llegaron camionetas doble rodado, grúas para Alumbrado Público, bueno un gran equipamiento, todo eso aumentó el parque vehicular, y aunque haya aumentado el parque vehicular seguimos gastando menos que lo que se gastaba en el 2020 y 2021 nada más de combustible y aun con el desfase del precio de la gasolina”.

Ante abusos policiacos, hay muchos elementos consignados, asegura

Ante los abusos policiales que han sido denunciados por la ciudadanía, el Presidente Municipal dio a conocer que hay muchos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal consignados.

”Hay muchos, bastantes elementos consignados, obviamente hubo mucha denuncia que eso nos ayudó, la denuncia de la ciudadanía, que la gente se atreva a denunciarlos, a grabarlos eso es bueno, eso ayuda bastante, y empezamos a ser muy enérgicos en eso y que no nos tiemble la mano en el sentido de procesar y proceder todos los temas”, añadió González Zataráin.

”Pero también hoy en día nos preparamos para que en lo sucesivo el Consejo de Seguridad Pública sea activo y no sea algo decorativo, hoy el Consejo se está preparando ya con una serie de herramientas que van a facilitar el tema de la denuncia, el tema del seguimiento, de la participación, que el Consejo de Seguridad pueda estar como un miembro dentro de esta Unidad de Asuntos Internos, que participe en los temas de Asuntos Internos de Seguridad Pública, por qué, porque eso va a dar garantía a que el ciudadano va estar respaldado”.

Precisó que si hay un abuso policial el ciudadano lo va denunciar no a la misma Policía, no al C4 (Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado), sino al Consejo de Seguridad Pública que es ciudadano, quien a la vez, junto con el Alcalde, con la administración siguiente tendrá que trabajar, antes de irse la actual administración va echar a andar esto.

Bajan las ventas y ocupación hotelera en Mazatlán

por la racha violenta en Sinaloa

La racha violenta que se vive en la entidad por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa a partir del pasado 9 de septiembre ha generado la baja en las ventas en sectores productivos de Mazatlán por la disminución de llegada de turistas, pero los tres niveles de gobierno trabajan para revertir esta problemática, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Se resintió tanto que las ventas, al principio y yo le agradezco a los empresarios, a los comerciantes que resistieron hasta que pudieron, han venido resistiendo y sostuvimos esta idea de que no podía haber bajas en el tema de ocupación hotelera, del consumo en comercios, restaurantes, sin embargo, ya las últimas tres semanas hemos visto cómo se vino hacia abajo, bastante, empezamos por la zona rural que prácticamente cayó hasta un 80 por ciento”, continuó González Zataráin.

”Pero luego lo empezamos a ver acá en la ciudad, ya en el comercio, ayer los vendedores de playa en una manifestación que se tuvo, por un tema de Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales), pero también veíamos un tema de sus ingresos, prácticamente no hay a quien venderle, su desesperación entre no vendo y aparte me están ahorcando por un tema de trámites, pues entonces hay que aflojarle un poquito la cuerda ahí, eso te habla del a situación que estamos viviendo”.

Añadió que los propios hoteleros han dicho que están sufriendo la baja en reservaciones.

”Por supuesto es el tema de la psicosis que se generó a través de los cierres carreteros, sobre todo los cierres carreteros son los que han pegado más a Mazatlán porque el que quiere viajar de la parte norte del País, todo lo que es Chihuahua, lo que viene siendo Torreón, toda esa parte de Durango, Coahuila, que bajan por acá, pues prácticamente no están bajando, entonces la gente que viene de la parte noroeste, de Sonora, de esta parte de por acá, de Culiacán, obviamente no está llegando ese turismo nacional y llega un poco de turismo del centro del País, que digo ha bajado, sí ha dañado, sí ha pegado”, reconoció.

”Ahorita yo empiezo a sentir ligeramente un movimiento hacia arriba que ya se está cobrando confianza, a aprtir de esta semana podremos decir ya empieza a cobrar un poco más de confianza”.Recalcó que se requiere mayor reforzamiento en seguridad, sobre todo en carreteras, para recobrar esta confianza de la gente a viajar a Mazatlán.

”Mazatlán está bien, lo que es la ciudad, no tiene problemas de conflictos de violencia de grupos armados que estén confrontándose al interior de la ciudad, al interior del puerto, pero sí el tema de las carreteras, el temor porque te quiten tu vehículo, el temor porque estén bloqueado el acceso, que ya dije, vamos a cumplir mañana sábado (12 de octubre) ya dos semanas, 15 días sin un bloqueo en la Mazatlán - Durango, espero que así continúe, dentro de esos 15 días hubo una falsa alarma que esa sí la provocó ahí (el personal de la caseta de cobro), pero no había nada, en realidad vamos a cumplir 15 días sin bloqueos, ojalá y continué así y se vaya recobrando la confianza”, reiteró González Zataráin.

La ola de desaparecidos en Mazatlán

El Alcalde Édgar González Zataráin afirmó que en los casos de privación de la libertad de varias personas en el municipio de Mazatlán como parte de la misma racha violenta que se vive en la entidad, se sigue atendiendo a las familias de manera coordinada a través del vicefiscal en la Zona Sur del Estado, Jesús Arnoldo Serrano Castello, y sobre todo que se les dé atención de víctimas, porque muchas veces se les ve como delincuentes a los propios familiares, en esa parte se ha venido sensibilizando para que ese aspecto cambie.

”Y obviamente los protocolos de búsqueda que se incrementen, es decir que se fortalezcan esos protocolos de búsqueda, hay una Unidad para ello, entonces estamos pidiendo y buscando que por la gran cantidad de estos hechos pues obviamente que se fortalezca también la Unidad”.

Quedan muchos pendientes por resolver

Aunque se avanzó en resolver diversos temas en los dos años de la actual administración municipal, quedan varios asuntos por resolver o concretar como el nuevo Relleno Sanitario, mejorar la vialidad y que se construya un nuevo Hospital Municipal, entre otros, expresó el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Sí hay mucho, hay muchos pendientes, el Hospital se inaugura, lo que es el quirófano, zona de maternidad y todo lo que se invirtió una gran cantidad de dinero, se inaugura la próxima semana, eso ya está prácticamente en los últimos detalles, haciendo las pruebas, ya está todo el equipamiento, la próxima seman ya estaremos inaugurando”, añadió González Zataráin el pasado 12 de octubre.

”El Relleno Sanitario el día de ayer (11 de octubre), creo que 11, 12 de la mañana nos notificaron ya el dictamen de Sebides (Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable), del área de Medio Ambiente, para darle la aprobación del Relleno Sanitario en donde lo estamos planteando, pero hasta apenas el día de ayer, que sería en Urias, no teníamos el dictamen todavía, hasta ayer llegó, obviamente con ese dictamen obviamente a nosotros ya no nos alcanza para hacerlo, pero ya dejamos todo preparado, estudios, dictamen, proyectos, todo el proyecto ejecutivo, tofos los trámites para que la próxima administración, si así lo desea, pueda dar comienzo”.

Agregó que se avanzó bastante en el cierre del Basurón Municipal en tres etapas de cuatro, la cuarta no se puede cerrar mientras no se tenga dónde tirar la basura, siempre se ha dicho, si no se tiene el Relleno sanitario no se puede cerrar la cuarta etapa.

”Tres etapas quedan cerradas como lo indica lo que es el plan de cierre, cumplimos con el plan de cierre sin problemas con las tres etapas, quedaría una pendiente que esa no la podemos cerrar , ni tampoco la puede cerrar la siguiente administración hasta que no tenga el Relleno Sanitario, una vez que lo tenga lo puede cerrar”.

Para mejorar la vialidad en Mazatlán se requieren muchos puentes a desnivel, mínimamente seis, dijo, y en pláticas que ha tenido con el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, le dice que está impulsando dos más para el próximo año, uno de ellos será entre las avenidas Arnoldo Rigodanza y la Carretera Internacional al Norte, por donde está el Instituto Cultural de Occidente, y otro en la Avenida Santa Rosa.

Falta otro puente entre la Carretera Internacional 15 México - Nogales y el Libramiento Órcar Pérez Escobosa, además se está planteando otro entre las avenidas Insurgentes y Ejército Mexicano, actualmente se avanza en la construcción del puente entre el Libramiento Luis Donaldo Colosio y la Avenida Múnich.

”Ya tenía más de una década que no se aportaba nada en los puentes, hoy ya se inició uno, el próximo año seguramente se estarán iniciando dos más, entonces ya sumarle por lo menos tres puentes en este sexenio del Gobernador Rubén Rocha Moya pues es bastante bueno, va seguir requiriendo más, ampliar avenidas, tenemos que seguir trabajando en más avenidas, cuáles, terminar la Santa Rosa, le falta un tramo de prácticamente dos kilómetros, esa va terminar a lo que es el Libramiento Villa Unión Mazatlán, con ese terminarías un circuito”, manifestó.

”Terminas igual la Múnich, la Múnich a la altura del estado de fútbol se convierte en un sólo sentido y debe continuar en cuatro carrilles hasta el Libramiento (Mazatlán), eso ayudaría bastante dentro de lo que es esa zona, ya para acá en la parte noroeste de la ciudad podemos hablar de la Avenida Delfines que se tienen que concluir hasta Cerritos y esa avenida que la anunció el Gobernador y que estaba proyectada tuvo unos retrasos para iniciarse porque hay dos propietarios”.

Precisó que ahí no se quiso hacer lo que en muchas administraciones que fue hacer las obras y dejar un problema para que se convierta en una demanda millonaria de cientos de millones de pesos, sino que se esperaron a negociar con los propietarios de los terrenos por donde se ampliará esa vialidad y van avanzadas las negociaciones.

”Esos son los pendientes que quedan en materia de movilidad, además de otros cruces, y otro muy importante que ustedes aquí en Noroeste de manera continua también de manera continua lo siguen difundiendo con justa razón, es de los cruces ferroviarios, ese más que ser plumas tienen que ser puentes vehiculares a desnivel para poder resolver de manera definitiva”, subrayó el Presidente Municipal.

”Las plumas no te dan una solución, eso es momentáneo, con facilidad se rompen, con facilidad se averían por el paso del tren, por el paso de los vehículos, y uno más, el tema de los semáforos, que aunque es del Estado, es de la Dirección de Vialidad y Transporte los semáforos ya son obsoletos en Mazatlán, a nosotros no nos alcanzó para invertir en eso porque primero tenían que hacer un convenio que estuvimos solicitando al Estado que nos dejaran los semáforos, que no nos lo dieron, que nunca aceptaron entregarnos los semáforos, si eso hubiese sido hubiérfamos destinado recursos a hacer semáforos inteligentes”.

Recordó que él planteó en un principio semaforizar Mazatlán con un sistema inteligente que permitiera avanzar de manera más rápida, que estuvieran sincronizados, pero había que hacer una seria de cambios y una inversión fuerte y a esta administración no le alcanzó el tiempo, no tuvo ni siquiera el documento donde les daban la concesión por lo menos de los semáforos que estpan bajo la tutela del Estado.

“Estoy terminando como un Alcalde que escucha”: González Zataráin

A punto de concluir los dos años que le tocó encabezar el Gobierno de Mazatlán, el Presidente Municipal interino Édgar González Zataráin, dijo que está terminando su administración como él quería, como un Alcalde que escucha a la gente.

”Estoy terminando como yo quería terminar, como un Alcalde que escucha, por eso le pusimos el lema de la administración ‘Que escucha y resuelve’, que bien lo más importanet de entrada es ascuchar a la gente, es entenderla, es ponerse en su lugar, ponerse en sus zapatos, es ver, vivir cómo la gente que tiene un drenaje afuera de su casa y que se está enfermando y que tiene erupciones en la puel y que tiene problemas para respirar como consecuencia de un drenaje que tiene años pues es ponerte en su lugar”, subrayó González Zataráin.

”Es ponerte en el lugar del vecino que todos los días lucha por tener un servicio básico como la electrificación, como el agua, como es el drenaje, de esas colonias que ni siquiera tenían certeza jurídica, que estaban irregulares y que regularizamos bastantes colonias, y no solamente las regularizamos, les dimos los servicios, ¿Cómo quiero que me recuerden y cómo creo yo que va ser?, es que nunca nos escondimos, tuvimos un Alcalde siempre presente, siempre dando la cara y siempre teniendo la comunicación abierta con la población, con todos los sectores, así nada más”.

Las obras cualquiera las hace, las obras materiales ya vienen en el librito, es obligación hacerlas, no es nada extraordinario, añadió.

”El asunto es que ni siquiera veas el ladrillo en el que te vas a mareas, que ni siquiera lo tengas ahí porque sabes que ésto termina, que tiene un periodo, que concluye un periodo y que tú vuelves a ser un ciudadano común y corriente y que tú mismo vas a estar renegando de los problemas pudiste haber resuelto y no los resolviste”, reiteró González Zataráin.

”Entonces yo creo que lo más importante para mí es haberme sentido identificado con la población de esa forma”.

Édgar González Zataráin reconoció que tiene ofrecimientos para que al concluir el próximo 31 de octubre su responsabilidad como Alcalde interino de Mazatlán se incorpore al Gobierno del Estado, pero es algo que valorará.

”Yo siempre he dicho me gusta valorar, no agarrar de todo, no agarrar todo lo que vemos a paso, yo siempre he sido como en el béisbol hay que dejar pasar las bolas malas y las bolas que no sean tan convenientes, hay que ver qué viene, hay que ver qué hay y si conviene entonces la aceptamos y si no conviene nos quedamos a seguir trabajando, ¿en dónde?, yo tengo mi base en la Universidad Autónoma de Sinaloa”, expresó.

”He estado en el Gobierno por 28 años en el servicio público y cuando no he estado en el servicio público me he bajado a la Universidad, solicito mis permisos y luego regreso a la Universidad y lo que sí no dejamos nunca de hacer es buscar cómo estar formando, fortaleciendo la estructura política porque me gusta y porque mi formación es esa y lo seguiré haciendo, formando lo que es ahora si que todo el sur de Sinaloa que le hemos dedicado tiempo, ya fui Diputado en el sur de Sinaloa, en Escuinapa, El Rosario, Alcalde, ahora Alcalde de Mazatlán, pues hemos estado de una u otra forma metido, vamos a nadar ahí en lo mismo”.

Reiteró que va a valorar cuál es el espacio que le ofrecerán y no porque quiera condicionar al Gobernador, por el contrario le agradece bastante a Rocha Moya lo que ha hecho por Mazatlán y en su caso en lo particular.”Soy un hombre agradecido, pero también no siempre hay que tratar de estar, de aparecer, de querer estar a toda costa, hay gente que se rasga las vestiduras porque en un proceso electoral no está, yo en muchos procesos electorales me invitaron y no los acepté, porque hay que saber definir cuándo es momento y cuándo no, no hay que cansar a la ciudadanía queriendo estar siempre en todo, yo soy de esos de los que si no es mi momento yo paro y espero mejores momentos”, recalcó González Zataráin.

”En lo particular él (Gobernador), me ha venido invitando a su gabinete, no me ha dicho a qué, seguramente ya que concluya (como Alcalde interino) a lo mejor me hace una oferta, a lo mejor no, y esperaremos esos tiempos, yo he dicho que quiero tomarse unos días de descanso, no le hemos parado desde que estaba en el Congreso del Estado, luego me vive para acá para la Secretaría del Ayuntamiento y a la Presidencia, entonces tengo seis años así muy contínuos que no le hemos parado al ritmo y sí quiero descansar porque nuestro ritmo sí ha sido pesado”.

Manifestó que quizá para algunas personas que pasaron de noche estos dos años de la actual administración municipal no fue tan cansado.”Pero para mí sí ha sido muy pesado, ha sido muy cansado porque estoy en todos los temas”, expuso González Zataráán en entrevista con Noroeste, “todos los días estoy metido en todo lo que significa la administración no solamente hacia afuera, hacia adentro, cómo está la estructura y cómo está el tema financiero, cómo están los temas jurídicos, cómo están los temas legales, estamos en el día a día y ha sido pesado, entonces sí me voy a tomar un tiempo para descansar”.