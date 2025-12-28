$!Pasan un domingo de magia y diversión en la Villa Navideña de Mazatlán

Los distintos juegos mecánicos, la pista de hielo y los paradores fotográficos dieron vida a un domingo lleno de diversión y alegría en el Parque Central con la Villa Navideña 2025, la cual sigue siendo un éxito entre locales y turistas que aprovechan las atracciones en familia. Tal y como sucedió el sábado, este domingo también se registró una gran entrada en el antiguo Bosque de la Ciudad, donde numerosos grupos de personas acudieron desde muy temprano para pasar la tarde, jugar entre amigos y probar los snacks que venden en los camiones en el interior.







Los pasillos de Parque Central vieron moverse a ríos de gente que nuevamente formó largas filas para acceder a la pista de hielo, paseos en canoas y subirse a los distintos juegos mecánicos, tales como la rueda de la fortuna, carritos chocones, el barco Vikingo o el extremo Himalaya.







Chicos y grandes disfrutaron del espectáculo de luces que cada noche ilumina las casitas de Santa Clos y el gran Pino de Navidad ubicado en el centro del Parque. En tanto, el trineo del “barbón rojo” fue de los paradores preferidos por los niños para tener un recuerdo.







