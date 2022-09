Pasar al IMSS a trabajadores del Municipio de Mazatlán, evitará quiebra financiera del Gobierno, dice ‘El Químico’

Si no se pasa en los próximos tres años a los trabajadores del Municipio de Mazatlán al IMSS, la Comuna entrará en quiebra económica, advirtió el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Manifestó que esto no se ha concretado porque ha habido renuencia de los sindicalizados.

“Aunque paralelamente estamos trabajando en anexarlos (a los trabajadores del Ayuntamiento) al Seguro Social porque la ciudad ya no tiene capacidad para pagar jubilaciones, para pagar pensiones, es una bola de nieve, somos el único Municipio en el País que tiene su propio servicio médico, el único municipio del País porque así se dio”, continuó Benítez Torres ante personal de medios de comunicación.

“Hemos encontrado renuencia, principalmente de los sindicalizados, pero no vamos a dejarlo, yo lucho por los mazatlecos en general, no solo por los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento, lucho por todos porque va a llegar el momento que no haya recurso posible para transformar esta ciudad”.

Añadió que desde hace dos años iniciaron los trámites para dar de alta a los trabajadores del Ayuntamiento de Mazatlán en el IMSS, pero no es sencillo.

“Pero estamos esperando ya los momentos finales, la definición y vamos a demostrarles el gran ahorro que tendría Mazatlán en esos rubros, de no hacerlo en dos años o tres el Ayuntamiento entraría en quiebra económica”; recalcó el Alcalde.

También recordó que los 60 trabajadores de la Comuna que ya habían sido dados de alta en el IMSS regresaron a recibir los servicios del Hospital Municipal porque se está rehaciendo el procedimiento para que entren todos de una vez, no solamente un grupo, y el Seguro Social se encargará de pagar pensiones, jubilaciones y servicios médicos que son tan costosos para la ciudad.

“Vamos a tener que dejar un lugar porque los jubilados y pensionados ya no entrarían en este concepto, necesitamos cumplir con ellos”, subrayó.

“Yo lo único que estoy haciendo es hacer las cosas lo mejor posible, quiero pasar por Mazatlán dejando buenos comentarios, que vean lo que pasó desde que llegué, porque yo no olvido: cuando yo llegué de Alcalde el primer día había 200 millones de adeudo sin fuentes de pago, ya inmediatos, entre ellos el pago de la luz, nos hubieran quitado la luz a nosotros”.

Dicha situación posiblemente fue por irresponsabilidad o lo que sea, pero así dejaron a la Comuna y se tuvo que ser muy creativos e invitar a la población a que pagara, inclusive adelantara el pago de sus impuestos para sacar a Mazatlán adelante y afortunadamente ya se vive otra historia, en Mazatlán hay ingresos económicos suficientes.

“Aunque tuvimos un daño a las finanzas de Mazatlán por un tema que no voy a repetir y ya saben, las demandas que vienen de un ex Presidente que dejaron correr de forma irresponsable queriendo todos patear el balón y estirar la liga hasta que esto tronó, y los jueces dijeron hay que pagar y pagar 300 millones de pesos aproximadamente, 300 millones de pesos en el último trimestre del año, ¿qué no pudiéramos hacer para Mazatlán?, más calles pavimentadas, más iluminación, ayudar más a las escuelas”, continuó Benítez Torres.

“Pero bueno, son errores con lagunas en la ley para que no se castigue a los culpables”.