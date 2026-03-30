$!Pascua Infantil 2026 de Mazatlán reúne a cerca de 150 niños para vivir el significado de la Semana Santa

Con el objetivo de que niños y adolescentes comprendan el verdadero significado de la Semana Santa más allá de los días de descanso, se lleva a cabo la Pascua Infantil 2026 (PASIN) bajo el lema “¡Cristo vive! Soy testigo de la esperanza”, actividad que reúne a cerca de 150 participantes en la Casa Pastoral de la Fe de Mazatlán. Este encuentro, que se realiza los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril en un horario de 9:00 a 13:00 horas, busca formar a los menores en los valores cristianos mediante dinámicas, temas formativos y representaciones bíblicas adaptadas a sus edades. Rosalba Salgado Lizárraga, coordinadora de la catequesis infantil de Catedral, explicó que el propósito principal es que los participantes conozcan el sentido real de estas fechas religiosas.





“El motivo es que conozcan lo que se va a vivir en Semana Santa, que no solamente se queden con la idea de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, sino que entiendan el motivo de lo que realmente festejamos como católicos”, expresó. Durante las jornadas, los niños son divididos por grupos para abordar distintos temas relacionados con el lema anual, que en esta edición se enfoca en la esperanza, el amor de Dios, la paz y la familia. Además de las clases formativas, los participantes también desarrollan actividades recreativas y cuadros evangélicos donde representan pasajes como el Viacrucis, la crucifixión y la resurrección de Cristo, lo que permite que comprendan de manera más dinámica los acontecimientos de la Pascua. Este programa se ha realizado durante aproximadamente 11 años, logrando una respuesta positiva de la comunidad. En la edición pasada participaron alrededor de 126 menores y este año la cifra podría alcanzar los 150 asistentes. Las edades de los participantes van de los 4 a los 14 años, incluyendo a adolescentes que en ocasiones no encuentran espacios específicos dentro de otras pastorales.





