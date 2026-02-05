Paseos por la bahía para disfrutar del Combate Naval y el 14 de febrero genera alta demanda en Mazatlán

Prestadores de servicios náuticos auguran un mayor beneficio por el Carnaval de este año al juntarse la fecha especial del Día del Amor y la Amistad, destacó Ernesto Ruelas, guía de turistas de catamaranes.

Los paseos por la bahía para disfrutar del Combate Naval está generando gran demanda entre las familias locales y los foráneos, destacó.

“Este año todo apunta a que será mucho mejor, porque no solo es el Combate Naval el que se está ofertando, sino que también se juntó la celebración del Día del Amor y la Amistad”.

El operador turístico que trabaja con la empresa “Playa Sur” con cuatro embarcaciones con más de 700 espacios, que brindan diversos paseos por la bahía Mazatleca y actualmente 650 ya los tienen vendidos con boletos emitidos.

“Ya tenemos la mayoría de los espacios vendidos y lo mismo pasa con el resto de los operadores de catamaranes que están muy bien”, expuso.

Agregó que hasta la naturaleza se está luciendo porque hay bastante avistamiento de ballenas, delfines y de lobos marinos para disfrutarlos en los paseos actuales.

“Mazatlán tiene escenarios inigualables para presumir, no solo a los locales sino a los visitantes que cada fin de semana llegan y obviamente los que vendrán durante el Carnaval ‘Arriba la Tambora’ 2026”.