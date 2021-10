Paso del huracán Pamela obligó a que 150 embarcaciones se resguardaran en Mazatlán

Cerca de 150 embarcaciones camaroneras y mayores se resguardan en este puerto por el paso del huracán Pamela y la navegación se reabrirá hasta que las condiciones así lo permitan, dijo el Capitán Regional de Puerto de Mazatlán, contraalmirante José Ángel Treviño Núñez.

“Hasta el día de ayer (el martes) por la tarde teníamos un estimado de casi 150 embarcaciones camaroneras que se vinieron, entre otras de mayor corte”, añadió Treviño Núñez en entrevista la tarde de este miércoles tras la tercera y última sesión del Comité Local de Atención de Emergencias por el paso de dicho ciclón que tocó tierra a las 6:00 horas en Estación Dimas, San Ignacio.

Agregó que los transbordadores no salieron a La Paz, Baja California Sur, sino que se fueron a capotear el temporal más al norte donde no pegaron tanto los vientos que variaron, pero la máxima intensidad de los vientos que se sintieron fue de 120 kilómetros por hora y eso es mucho para esta zona, para una embarcación sí es bastante fuerte.

“(Los transbordadores) salieron a capotear el temporal fuera, no se fueron a La Paz, no se autorizó porque no existían las condiciones de que fueran a La Paz, se les autorizó sólo que salieran a capotear el temporal siempre y cuando lo hicieran en aguas más tranquilas”, reiteró el Capitán Regional de Puerto de Mazatlán.

También manifestó que dependerá del oleaje en las costas y sobre todo en el puerto sobre cuándo se determinará la reapertura del Puerto de Mazatlán, el cual fue cerrado a las 00:00 horas del martes para embarcaciones menores y a partir de las 6:00 horas de ese mismo día para embarcaciones mayores.

“Ahorita todavía no hay apertura, lo único que se autorizó a las 12:00 del día (de este miércoles) fue el cruce de las lanchas de transporte hacia Isla de la Piedra porque la condición ahí en el interior está tranquila, ya lo verifiqué yo personalmente y las embarcaciones pueden hacer cruces sin problemas”, continuó.

Treviño Núñez dio a conocer que en una inspección que realizó temprano este 13 de octubre únicamente se detectó en Marina Mazatlán un yate que había perdido su mástil.

“De ahí en fuera pues sí fueron daños a algunas embarcaciones menores, están cuantificables, pues ya los mismos propietarios de las embarcaciones van a ver de qué manera solucionan su problemática, pero realmente los efectos en embarcaciones de mediano o de gran corte no se sintieron, no hubo daños”, expresó.

La reapertura del puerto dependerá de las condiciones que se presenten y hasta la tarde de este miércoles todavía estaba fuerte, era de alrededor de 4 a 5 metros de altura y así podrían mantenerse durante la tarde.

“Los efectos del huracán aún no han pasado, el hecho de que ya no esté soplando viento no significa que ya no haya efectos, el oleaje queda mucho mar de fondo, el mar está muy revuelto, entonces las condiciones todavía no son favorables”, reiteró el Capitán Regional de Puerto de Mazatlán.