$!Paso superior agiliza tráfico a la salida norte de Mazatlán, pero complica cruce peatonal

MAZATLÁN._ Pese a que la puesta en operación del Paso Superior Vehicular Óscar Pérez Escobosa, en la salida norte de Mazatlán, ha mejorado la fluidez del tránsito en una de las zonas con mayor carga vehicular, también ha generado nuevas dificultades para peatones que requieren cruzar la carretera Internacional México 15. De acuerdo con ciudadanos que frecuentan el área, en el tramo entre el Club Deportivo Muralla y la Central de Abastos de Mazatlán, conocida popularmente como “La Yarda”, el paso vehicular sí agilizó el flujo de tráfico, pero eliminó las pausas naturales que anteriormente permitían cruzar con relativa seguridad, al volver el tránsito continuo y de mayor velocidad, lo que convierte el cruce en una maniobra compleja y peligrosa.

Trabajadores, comerciantes, clientes y deportistas que acuden a estos puntos coinciden en que la situación se ha vuelto crítica, ya que no existe infraestructura que regule el paso peatonal. Por lo que la ausencia de semáforos, señalamientos visibles o cruces establecidos, obliga a las personas a calcular tiempos y distancias de forma arriesgada, exponiéndose a posibles accidentes.

El problema se agrava por la naturaleza de la zona, caracterizada por una intensa actividad comercial y de servicios, pues la Central de Abastos concentra diariamente un importante flujo de personas, mientras que el Club Deportivo Muralla también genera movilidad constante, lo que incrementa la necesidad de contar con condiciones seguras para el tránsito a pie. Ciudadanos señalan que, tras la puesta en operación del paso superior, los vehículos que circulan tanto en dirección de entrada como de salida del puerto mantienen velocidades elevadas, lo que reduce significativamente las oportunidades para cruzar, obligando a muchos peatones a esperar largos periodos o, en algunos casos, a arriesgarse al atravesar entre el flujo vehicular.