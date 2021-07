Pável, mazatleco amputado por un cáncer, requiere recursos para ir por su prótesis a Guadalajara

“A la edad de 24 años me detectaron un tumor de células gigante, benigno, me intervinieron quirúrgicamente en 13 ocasiones, los médicos optaron porque conservara mi pierna a través de un clavo centro medular que iba desde el tobillo hasta el glúteo, pero era una vida demasiada dolorosa, me decanté por la amputación, que era la medida más drástica, y pues desde el 2014 estoy amputado”, comparte.

Él es un atleta y toda la vida ha hecho ejercicio , más allá que le falte una pierna, su cuerpo es admirable, y no pareciera el de una persona a la que el cáncer le tiene invadido buena parte de su cuerpo. Comparte que no se da por vencido, a pesar que el pronóstico no es favorable, él lo tiene claro, o se vive o no, no hay un punto medio, así que lo que le quede de vida, la vivirá al máximo.

“La verdad que no, por más ganas que le eches, pues ahí está esa limitante, aunque muchos dicen ‘no, todo es mental’, no, la verdad, no todo se reduce al campo de la mente, también la limitación física está ahí presente, y hay que aceptarlo y vivir con ello”.

“Me he propuesto a mí mismo no darme por vencido a las adversidades, así es la vida, la vida la vives o la entiendes, no las dos cosas al mismo tiempo, y pues, ya me pasó, no queda más que salir adelante”, señala.

“La verdad desde hace tiempo dejé de atenderme porque el tratamiento que a mí me propusieron en México, resulta que el tumor me creó metástasis, se me fue a los pulmones, en México la clínica me dio como tratamiento Denosumab, pero aquí en la clínica del seguro no la tenían, me dieron un tratamiento similar, supuestamente, el tratamiento que me dieron aquí era para los huesos, el que me recomendaron en México era para destruir residuos tumorales, y dejé de tomar esa terapia aquí en el hospital porque no tiene nada que ver con lo que yo necesitaba”, añade.

“Me imagino que tal vez el pronóstico no sea favorable ahorita para mí”, lamenta.