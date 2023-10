El Ayuntamiento de Mazatlán solicitará al Gobierno del Estado un préstamo de 60 millones de pesos para la compra de 70 patrullas entre camionetas, autos y motocicletas, así como para ocho camiones recolectores de basura, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Nosotros queremos hacer un ejercicio, no queremos tocar ya el dinero que tenemos etiquetado para aguinaldos, proveedores, cierre de año, obra, ya no queremos tocar nada de eso y tenemos una proyección de excedentes, los excedentes son lo que te llega más allá de lo proyectado en el ingreso”, añadió González Zataráin.

”Pero esos excedentes no es bueno, porque así lo establece en el pasado, lo que hacían era sobre esa proyección hacías gasto y no es bueno, preferible un préstamo puente mientras cierras el año y con el excedente le pagas ese préstamo, son 60 millones (los que se contempla pedir) prestado, nosotros calculamos un excedente de cerca de 200 millones”.

Reiteró que se tendrán los recursos excedentes a finales de año, por lo que no se puede gastar algo que no se tiene y en su asistencia el pasado fin de semana a Mazatlán al Cuadrangular del Bienestar le planteó al Gobernador que le preste 60 millones para la adquisición de las patrullas y más carros recolectores de basura.

”Preferible, a ver préstame algo puente, que a mí me sirven esos préstamos del Gobernador porque siempre me descuenta, ya lo hizo una vez con los 130 millones (del préstamo del año pasado) me descontó 30 y ahora le voy a pedir 60 a lo mejor me descuenta otros 30, entonces me sale más barato”, continuó el Presidente Municipal.

”Ya lo platiqué con él el sábado que estuvo aquí en el tema del beisbol y yo pudiera decir me puedo esperar para principio de año y comprar las patrullas, pero recuerden que viene el tema del cierre de año, lo que es Navidad, el Operativo Guadalupe-Reyes y luego pegadito el tema del Carnaval, entonces yo no quisiera que se nos empelotara para el próximo año, prefiero de una vez”.

Dijo que finalmente no es recurso que se va estar batallando para recuperarlo, ya está una proyección.

”Ayer hicimos un reajuste, habíamos dicho 60 con todo y motocicletas, ayer le subimos 10 motocicletas más, entonces van a ser 70 (patrullas), ampliamos para 70 entre camionetas, automóviles y motocicletas y una camioneta que es Frontier que es la más chica, es la camioneta grande, normal, la que traen ahorita y más otra más chica que es para ciertos operativos, no”, continuó González Zataráin.

”Y el automóvil y las motocicletas, porque algunas se las van a dar a los tránsitos, sobre todo en tema de automóviles y motocicletas, ...yo estoy esperando que si el recurso llega de aquí al fin de semana, más tardar el lunes, la próxima semana estaremos licitando, jueves, viernes de la próxima semana estaremos licitando, ya tenemos las bases listas”.

Recordó que el miércoles tuvo una reunión con todos los involucrados como del área de Control Presupuestal, Secretaría de Seguridad Pública, Oficialía Mayor y Adquisiciones.

”Qué sigue, y yo voy a llamar mañana a una reunión con regidores, socializarlo con el Cabildo porque al ser préstamo hay que pasarlo por Cabildo, entonces si así están de acuerdo los regidores sin ningún problema podemos adquirir esos vehículos”, precisó.

”Son 60 millones, no solamente para patrullas, ahí le estamos incluyendo ocho camiones recolectores de basura más, nos alcanza para los camiones y para las patrullas”.