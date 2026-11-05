Pedirá Alcaldesa de Mazatlán apoyo a la SICT para reconstruir el Puente Juárez, bacheo y mejorar la infraestructura urbana

Al director general del Centro Sinaloa de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se le pedirá apoyo para la reconstrucción del Puente Juárez, para labores de bacheo y mejorar la infraestructura urbana, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Tengo ahorita una reunión con Marcos Batarse, quien es el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahí voy a estar con él ahorita en una reunión, entre otras peticiones que le voy a hacer es el Puente Juárez, vamos a estar hablando sobre temas de bacheo y mejoramiento de infraestructura urbana”, expresó en entrevista.

“Estamos ahorita analizando eso (terminar la rehabilitación de la Avenida Emilio Barragán en el sentido al norte), porque solamente ha sido intervenido un lado, en otro lado no ha sido intervenido, entonces ahorita vamos a empezar, a través de Jumapam con bacheos que son programados y vamos a estarlo haciendo por fases”.

Precisó que una vez analizado todo el proyecto del pozo o socavón y los montos que se formaron en dicha avenida, frente a la Cuarta Región Naval, ya se verá si se realiza este año o se puede comprometer para el próximo año la rehabilitación total de ese sentido al norte.

“Porque ya en noviembre estaremos haciendo el Plan de Obras Municipal para 2027, estamos en el entusiasmo y en la mejor disposición de que es una avenida muy transitada y es una avenida que necesita la reparación”, reiteró.

“Entonces ahorita estamos en la fase de estudio, de análisis, de revisar el proyecto para que ya posteriormente informarles cómo empezaríamos a hacer esa obra, pero ahorita me encuentro entusiasmada con la visita del delegado, vamos a estar ahí en Palacio de Gobierno con su presencia y ver qué podemos obtener ya de esta reunión para poder beneficiar a las y los mazatlecos”.

Hace dos semanas se registró un socavón y hundimiento en un tramo de dicha avenida, en el sentido al norte, por lo que este 3 de noviembre la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán comenzó con las reparaciones de los mismos, trabajos que podrían durar tres semanas.

Mientras tanto el sentido que normalmente es para circular hacia el sur fue habilitado en doble sentido, pero se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas como calles y avenidas del Centro de la Ciudad.