Pedirán al Insabi e Issste información de por qué no llegan recursos a Sinaloa

MAZATLÁN._ Se pedirá al director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar, y del Issste, Pedro Zenteno Santaella, información de por qué no llegan los recursos que se requieren en Sinaloa, dijo la secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Olegaria Carrazco Macías.

”Yo directamente lo planteo y decirles al del Insabi, que es Antonio Ferrer, que hemos estado platicando con él, igual al doctor Zenteno, Zoé Robledo está trabajando muy bien, el Seguro Social quiero decirte que se han puesto las pilas y se ha estado trabajando al mil en el Seguro Social, si tú llamas a quien tengas que llamar para algo urgente o algo que esté pasando se te da en cuestión de medicamentos, atención, infraestructura”, continuó Carrazco Macías.

”Tenemos un Seguro Social al 100 por ciento ahorita trabajando, ahí no nos podemos quejar y estamos todavía platicando con el doctor Zenteno, con el Issste y él dijo va para adelante porque va haber varias remodelaciones a nivel estado también y en eso se está trabajando, y del Insabi también hacer un llamado o platicar con el doctor Antonio Ferrer y que nos de los números y que nos informe de lo que está pasando y por qué no llega el recurso”.

El pasado 19 del presente mes el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, manifestó públicamente que el Insabi no ha otorgado los recursos por 75 millones de pesos para poner en operaciones el Centro de Salud y el Hospital General de Culiacán.

Agregó que ya habló con el director general del Insabi, quien prometió nuevamente enviar dichos recursos, pero hasta este mes de diciembre no han llegado.

La Diputada federal por el Distrito 06 Electoral reiteró que retomará dichas peticiones, pues el actual Gobierno federal lleva cuatro años, pero para arreglar un México que estaba destrozado y un Sinaloa que no se diga, que el presupuesto no llegaba a donde debería de llegar, hay quienes no les gusta que se diga eso, pero se tiene que decir.

Reiteró que como legisladora también puede acompañar al Secretario de Salud para que dé cuáles son las cuentas que hay en Sinaloa y a qué hospital no ha llegado el recurso, qué hospital tiene faltantes.

”Pero yo sí en eso me comprometo, ...por qué hasta ahora, porque nosotros aprobamos un presupuesto y a cada dependencia tiene que bajar, tiene que llegar a los lugares, ahí ya nosotros en eso estamos conscientes de que este recurso va, pero al tiempo dicen no llegó y no ha llegado, entonces nosotros lo vemos también con los presidentes de las comisiones tanto de Presupuesto como de Hacienda y decir ésto está pasando allá”, reiteró la legisladora que representa la mayor parte del sur de Sinaloa.

”Siempre lo hemos hecho, ahorita yo lo vuelto a retomar, pero siempre lo hemos hecho, hemos estado al pendiente de los programas federales, yo estoy en Bienestar también, hemos estado pendiente también en Educación que se diera todo este presupuesto porque también hay mucho faltante y sí son cuatro años, pero son cuatro años para arreglar un México que estaba destrozado y un problemita que no se diga”.

Ante personal de medios de comunicación la mañana de este viernes añadió que está trabajando en la legislatura, la última iniciativa que presentó fue la de la muerte anticipada, pero sin medicamento, sin nada, se está laborando en ella, además se estuvo laborando en las trabajadoras del hogar para que tengan atención porque un porcentaje muy elevado de ellas no tienen atención médica.

Carrazco Macías recordó que Sinaloa ha sido muy bendecido y agraciado, trae un presupuesto para el 2023 mejor que el del 2022 y en cuestión de bienestar también se tiene un presupuesto muy bueno, lo mismo que en educación, en salud, pesca y en todos los rubros, se está trabajando de acuerdo con las necesidades que se han estado verificando.

Precisó que para el 2023 el presupuesto para el país es de 8.3 billones de pesos, se tiene un 11.6 por ciento de incremento a nivel nacional con relación al 2022 y en los rubros que más se fue este recurso es educación, cultura y deporte, en salud se tiene 209 mil millones de pesos, en bienestar aumentó el presupuesto y se tendrán 414 mil millones de pesos.

”En turismo es otro de los rubros que aumenta en un 131.66 por ciento, aquí en los ramos 28, 33, hay aumentos considerables, en el Ramo 28 que son las partidas federales tenemos un 13.8 por ciento, 4 mil 709 millones de pesos fue el aumento, en Seguridad Pública también depende del ramo 33 y tenemos buenos apoyos”, informó.

”Para Sinaloa tenemos 57.9 mil millones de pesos, es 7 mil millones de pesos más que el 2022, estos recursos se van (principalmente) a educación, a salud hubo también, se va para educación, cultura y deporte un 16.4 por ciento, en salud tenemos un 5.5 por ciento, en seguridad social un 30.2 por ciento”.

Precisó que en el caso de Sinaloa el presupuesto para el 2023 tiene un incremento del 9 por ciento con relación al 2022.