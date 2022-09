$!Pedirán regidores que les informen qué hay detrás de reservar rescisión de contrato con Azteca Lighting

“Porque si lo estás ocultando o lo está reservando dos años eso significa que hay una demanda, porque si no fuera así, si no hubiera ninguna demanda entonces no tuviera necesidad de que se ocultara, se pudiera hacer público”.

El jueves 22 de septiembre el Observatorio Ciudadano de Mazatlán informó que en respuesta a una solicitud de información pública de dicho organismo el Ayuntamiento reservó por los próximos dos años el documento de rescisión de contrato con Azteca Lighting por 400.8 millones de pesos.

El Regidor por el Partido Sinaloense añadió que si no se debe nada no se deben hacer cosas buenas que parezcan malas.

“Yo creo que si no debes nada no hagas cosas buenas que parezcan malas, yo creo que sobre todo ustedes los medios de comunicación, la ciudadanía tienen todo el derecho a saber cómo va, porque al fin y al cabo es con recursos del pueblo, con el erario con lo que se pagan las demandas que fue el caso Nafta que son más de 140 millones de pesos que se pagaron por esa omisión por no llevar el procedimiento adecuado y no queremos que pase lo mismo”, reiteró González Meza.

“Es por eso que nosotros los regidores estamos interesados en que nos digan cómo va ser el procedimiento jurídico sobre el tema ese (de la rescisión de contrato a Azteca Lighting) para que no vaya a pasar como lo que pasó con el caso Nafta”.