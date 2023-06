Ante la presencia de la Síndico Procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, así como el Regidor Roberto Rodríguez Lizárraga a uno de los eventos el miércoles del también ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en Mazatlán en busca de ser postulado como coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, como le llama Morena a sus aspirantes a la candidatura presidencial, agregó que ellos sí pueden acudir.

”Ellos sí están en libertad de poder hacerlo, tanto los regidores como la Síndico Procuradora, no hay problema, de hecho, ellos sí quedan exentos de este tema porque ellos no manejan el recurso público, que esa es la característica principal, sin embargo, bueno, cada quien, yo en lo particular me abstendría por el tema moralmente, no involucrarnos, dejar que todo corra normal porque eso es darles piso parejo a los cuatro”, expresó González Zataráin en entrevista la mañana de este jueves.

”Ese es el asunto, por ejemplo, el Regidor dice vamos a ir con todos, espero que sí, yo creo que sí porque ellos ya han ido con otros, han estado promoviendo a otros, hasta cierto punto ellos sí pueden hacerlo, malo los funcionarios como fue el caso de Felipe Velarde, entonces a él sí, como ya se había advertido, dijimos que sobre aviso no hay engaño, pues hoy mismo se le pide su dirección (renuncia o dimisión)”.

Velarde Sandoval acudió el miércoles a la reunión que sostuvo el aspirante presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional con integrantes de la Asociación Ganadera Local de Mazatlán en un rancho en el poblado de El Vainillo, cerca de las 13:00 horas del miércoles.

Felipe Velarde es ex presidente de dicha asociación ganadera, pero acudió a ese evento siendo funcionario público municipal y en horario de trabajo.

Ante ello el Presidente Municipal dijo que se le pedirá la dirección del Rastro TIF que encabeza, ubicado cerca de El Vainillo, al sur del municipio de Mazatlán.