“La invitación siempre será al diálogo, buscar si hay una duda o inquietud y revisarla; estar conscientes de que lo que hagamos al final nos afecta, ya que por ejemplo, en una unidad tuvimos mucha negatividad en redes sociales, comentarios negativos, ¿qué pasó? bajó 15 por ciento la matrícula, porque obviamente generan una mala imagen, señales de un entorno que no favorece a lo que vamos con la Universidad y eso genera desconfianza”.

“Me he reunido con casi todas las personas que están en el movimiento y he reconocido cuáles son su inquietudes, algunas cosas se pueden revisar y otras no; por ejemplo, yo no voy a renunciar a la rectoría, me voy a quedar de rector los 4 años, y en su momento se hará el proceso de elección como lo marca la ley. No espero tener una reelección, solo cumplir el mandato, hacer cumplir la ley y fortalecerla para que se ejecute cuando corresponda mi salida, pero no ahorita”, sentenció.

Por otro lado, comentó que el tema de los títulos, ahora en digital, ya está resuelto desde hace semanas, por lo que ya podrán cumplir con la demanda de más de 600 estudiantes que lo solicitaron. También añadió que la mala información ha afectado la reputación de la Universidad en temas incluso con los alumnos de nuevo ingreso, sin embargo, recalcó que ya todo está en orden ante las diferentes instituciones.

“Comentarles que el día 26 de enero se presentaron la solicitudes de alta y baja de firmas, tanto del rector como la antigua rectora; sabemos que ese proceso dura cinco meses, y en mayo puntualmente recibimos respuesta, el 16 de mayo. El acuse ya dio de baja de la firma de Sylvia Paz como rectora y al mismo tiempo el acta de nosotros favorable; entonces, a partir de ahí el proceso de firma de título está completamente acreditado, se presentaron todas las credenciales que se necesitan para hacer valer toda la autoridad, el registro como rector y todas las personas que me acompañan en la Universidad”, explicó.

“Debemos tener mucho cuidado con esa información, lo mejor es decir lo que es, aquí se están entregando los títulos, y ese proceso como todos los demás donde se representa a la autoridad, no tienen ningún problema. Nosotros hemos trabajado bien desde que empezamos, nuestra universidad está trabajando normalmente acreditada en todas partes, en Hacienda, en la SEP, en CONASIN, en la DGP, ante la Subsecretaría y sin ningún problema, esa es la realidad”, dijo Flores.