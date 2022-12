Pendientes de pago casi $150 millones por expropiación de predios para avenidas: Alcalde

MAZATLÁN._ Las demandas que más daño le hacen a las finanzas del Ayuntamiento son las de ocupaciones de predios para construir avenidas o vialidades sin indemnizar a los propietarios, ya se pagaron 200 millones de pesos para ello y está en puerta otro pago por cerca de 150 millones de pesos, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Las de ocupación, que son las de avenidas, vialidades que se hicieron sin indemnizar y las de ocupación porque es daño patrimonial porque te metes a un predio, haces una avenida y eso te cuesta ya les dije, se pagaron más de 200 millones de pesos de ocupación y ahorita está en puerta un pago de más de 100 millones, casi 150 millones por ocupación también”, continuó González Zataráin.

“Hay otras más, yo les había dicho que hay una serie de demandas desde 2006, incluso 2004 a la fecha, por ocupación hay muchas, muchísimas, y luego lo peor o lo raro es que muchas de esas demandas las interpusieron, algunas se hicieron los actos de ocupación en esas fechas y las demandas fueron hace tres, cuatro años, porque no prescribe”.

Precisó que hay una demanda por 97 millones de pesos por un tramo de terreno de lo que ahora es la Avenida Óscar Pérez Escobosa.

“Hay una del 97 sobre la Pérez Escobosa (antes Libramiento 2), Pérez Escobosa ya se le liquidó una, tiene tres tramos más en demanda, tres tramos que hay que pagar, una de ellas es de 97 (millones de pesos) y otra es de cuarenta y tantos y otra de como 70, 80 millones de pesos por allá”.

Reiteró que antes de que se hiciera dicha avenida el metro cuadrado de terreno costaba una cantidad que se podía pagar con el recurso público porque era menos que actualmente.

“De esas cosas son las que hay muchas en Jurídico y es de la que yo hablaba ahorita; tu dices hago un acto ahorita al cabo a mí no me va tocar (pagar), el llamado era para eso, por eso todo ese tema, hoy el día y lo dije muy claro, sobre advertencia no hay engaño”, continuó el Presidente Municipal.

“El que quiera ajustarse a la nueva dinámica de transparencia, de observancia, de el tema de cumplir con la norma qué bien, y el que no pues ahí sabrá porque va haber un monitoreo permanente en esto, por eso la capacitación con Observatorio Ciudadano de Mazatlán (que se impartió este viernes)”.