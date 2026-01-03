Pensando en su futuro, ‘Lupillo’ espera una tablet este Día de Reyes

MAZATLÁN._ Además de marcar una fecha de ilusión para la niñez, el Día de los Reyes Magos también representa un momento de transición para quienes comienzan a asumir nuevas responsabilidades y mirar con mayor claridad hacia el futuro, como le sucede a Guadalupe, quien vive esta tradición desde un equilibrio entre la convivencia familiar, el esfuerzo escolar y sus aspiraciones personales.

Cursando el primer grado de secundaria, el joven “Lupillo”, como le llaman sus amigos, vive la tradición familiar con entusiasmo y un gran sentido de responsabilidad, a pesar de solo contar con 12 años de edad.

Para “Lupillo”, esta nueva etapa escolar le ha resultado interesante y motivadora, destacando que poco a poco se ha adaptado a la dinámica de la secundaria, pero que ha llegado a disfrutar al máximo.

“La secundaria me ha parecido interesante, poco a poco me he ido adaptando y la materia que más me gusta es Biología. Me llama la atención porque vemos a los animales y el cuerpo humano”, comentó.

Sin embargo, su mayor pasión se encuentra fuera del ambiente escolar, donde el menor mantiene una rutina activa gracias a su gusto por el beisbol, deporte que practica de manera constante.

Actualmente, “Lupillo” forma parte del equipo del Club Muralla, donde se prepara para iniciar una nueva temporada, desempeñándose dentro del campo en posiciones como catcher, tercera base y en algunas ocasiones, se sube a la lomita como pitcher, posiciones que reflejan su versatilidad y compromiso con el juego.

Aunque el beisbol ocupa un lugar importante en su vida, “Lupillo” lo concibe tanto como una pasión como una posible opción profesional, consciente de que el camino deportivo requiere oportunidades y constancia.

“Me gusta mucho practicar beisbol, me gusta jugarlo y también entrenarlo y aunque sí lo veo como una posible profesión, pero si no se da la oportunidad, también quiero estudiar”, declaró.

Al hablar de sus aspiraciones a futuro, “Lupillo” mencionó que le gustaría convertirse en abogado o contador, siendo el primer caso motivado por la posibilidad de defender a las personas y contribuir a la justicia.

En el segundo, la idea de tener su propio negocio y desarrollar un proyecto independiente es el principal motor, dejando en ambas opciones una visión clara y responsable sobre su porvenir.

“Cuando crezca me gustaría ser abogado o contador. La contaduría me llama la atención porque me gustaría tener mi propio negocio y ser abogado me gustaría para defender a las personas”, dijo con entusiasmo.

En cuanto a la celebración del Día de Reyes, el joven señaló que en su familia se mantiene una tradición sencilla y arraigada, donde se reúnen en casa de su abuela, comparten la rosca y conviven llenos de alegría, siendo esta fecha un momento de unión familiar.

En lo que respecta a lo que le gustaría recibir en esta fecha especial, “Lupillo” expresó una petición práctica y acorde a sus necesidades actuales: una tablet o un teléfono, los cuales le serían de gran apoyo para cumpir con los proyectos escolares que le asignan, sobre todo por las tareas y trabajos frecuentes de manera digital.

La historia de Guadalupe refleja a un adolescente que combina la ilusión, con la disciplina y una clara visión del futuro, pues para él, el Día de Reyes no es solo una tradición, es una oportunidad para seguir construyendo su camino académico y personal con la mirada puesta en lo que viene.



FAMILIAR

El familiar de Guadalupe es su tío Daniel Palomares Llanes, quien fue víctima de desaparición en julio del 2025 y actualmente se desconoce su paradero.



LA CAMPAÑA

Por segundo año consecutivo, la campaña “Sé Un Rey Mago” se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Por las voces Sin Justicia, A. C.”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia.



PARTICIPE

Los donativos pueden ser traídos a las oficinas de Noroeste Mazatlán en calle Río Amazonas 602-A, Fracc. Campo Bello, junto a los Juzgados Familiares, o puede llamar al 669 915 5200 para pedir pasar por ellos.