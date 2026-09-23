Pérdida del Home Port obliga a revisar condiciones para invertir en Mazatlán, advierte Acción Nacional

MAZATLÁN._ La decisión de llevar a Puerto Vallarta el proyecto de Home Port que se contemplaba para Mazatlán representa una oportunidad perdida para generar inversión, empleos y mayor actividad turística, consideró el Partido Acción Nacional.

La presidenta del PAN en el puerto, Nadia Haydee Vega Olivas, señaló que la pérdida de este proyecto debe llevar a Mazatlán a revisar las condiciones que ofrece para competir por grandes inversiones turísticas, así como las gestiones realizadas para atraerlas.

Recordó que el año pasado se planteó la posibilidad de establecer el proyecto en el puerto, con una inversión anunciada de entre 400 y 450 millones de pesos, por lo que ante el rumbo que tomó la propuesta, pidió conocer qué hizo el Gobierno municipal para promoverla y generar condiciones para su realización.

“¿Qué realmente hizo el Gobierno de Mazatlán para generar este proyecto? Porque no basta con anunciar una inversión, hay que gestionarla, promoverla y generar las condiciones para hacerla posible”, comentó Vega Olivas.

Para la dirigente partidista, un Home Port habría representado una oportunidad para incrementar la actividad turística, generar empleos y atraer derrama económica para el puerto, por lo que consideró necesario que las autoridades expliquen las acciones emprendidas y los motivos por los que Mazatlán no fue elegido.

Asimismo, vinculó el tema con las condiciones generales de la ciudad, sosteniendo que la inseguridad y las deficiencias en servicios como el drenaje, la recolección de basura, el alumbrado y el mantenimiento de las vialidades pueden afectar la capacidad de Mazatlán para atraer inversiones.

“No podemos hablar de una ciudad de clase mundial mientras los ciudadanos enfrentan los problemas tan básicos. Pero esto no solamente afecta la calidad de vida de los mazatlecos, también afecta nuestra capacidad de atraer inversión”, manifestó.

Vega Olivas insistió en que anunciar proyectos no es suficiente para concretarlos y llamó al gobierno a trabajar en la gestión de inversiones y en la atención de las necesidades cotidianas de la población.

Finalmente, la presidenta del PAN en el puerto consideró que el caso del Home Port debe servir para revisar qué condiciones ofrece Mazatlán a futuros proyectos turísticos y qué acciones pueden tomarse para competir por nuevas inversiones.

“Las oportunidades no llegan solas, se gestionan, se construyen, se defienden, y eso requiere de gobiernos capaces para trabajar, de tocar puertas y de generar condiciones para que los proyectos se concreten”, puntualizó.