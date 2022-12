Perjudicaba más el paso seguro en la Zona Dorada: Implan

MAZATLÁN._ El paso seguro que fue retirado en la Zona Dorada, no era indispensable, estuvo bien que se quitara, afirmó Leticia Alvarado Fuentes, directora del Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán.

La funcionaria explicó que desde el Implan la seguridad del peatón es prioridad, sin embargo, el lugar donde estaba instalado ese paso seguro no era la óptima, al punto que perjudicaba más de lo que ayudaba.

“Nosotros como Implan pensamos que definitivamente la seguridad el peatón es primero, definitivamente, sin embargo, una de las quejas más frecuentes actualmente por muchas personas es el gran tráfico que hay en Mazatlán”, indicó.

“Eventualmente poner topes desde luego que ayuda a reducir la velocidad, sin embargo, se tienen que estudiar en dónde son indispensables y en dónde no, por ejemplo, los que estaban en frente del Inn at Mazatlán, definitivamente no eran indispensables, no solo porque la gente no tenemos la costumbre de cruzar por donde son los pasos seguros, sino porque también hay un semáforo, el semáforo de la salida del Cid”, añadió.

Alvarado Fuentes recalcó que no fue una buena estrategia instalar el paso seguro en ese punto, pues el tráfico en ese lugar es lento, y por la desesperación de los conductores, se puede poner en riesgo a las personas que cruzan la calle.

“Definitivamente por estrategia de flujo vehicular, ese no es el mejor lugar para los topes, entonces la opinión del Implan es, sí en la seguridad de los peatones, no a la posibilidad de que la desesperación de los automovilistas los ponga más en riesgo”, explicó.

La directora del Implan dijo también que de momento no se tienen pensado instalar más pasos seguros en Mazatlán, lo que se está haciendo es poner cebras peatonales, con esta acción, muchos conductores están respetando al peatón cuando cruza las calles del puerto.

“Recientemente se están poniendo cebras peatonales, en la Ejército Mexicano, justamente que es una de las avenidas más concurridas, y me parece que mucha gente voluntariamente y sin que se les diga, están respetando estas cebras”.