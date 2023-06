Mientras era velado el cuerpo de Perla Scarlett, Adela detalló que quien encontró el cuerpo sin vida fue el encargado del negocio; él minutos antes había salido y al regresar se encontró con la cortina abajo, hecho que no le resultó extraño, ya que Perla acostumbraba a hacerlo cuando necesitaba entrar al baño, lo que lo hizo pensar que este era el caso, para después comprobar el deceso de la joven.

“El encargado dice que cuando llegó estaba la cortina abajo, mi sobrina tenía la costumbre de que cuando quería entrar al baño ella bajaba la cortina, él pensaba que mi sobrina estaba en el baño y le decía ‘¡Perlita, no te asustes soy yo!’, pero no le respondía y otra vez le volvió a tocar y no le respondía y dice que optó por subir la cortina y no la vio”.

“Cuando se acercó al mostrador, la vio tirada y pensó que estaba desmayada, pero ya cuando vio que estaba desangrándose, ya ella no tenía vida, no era mucho el tiempo, los minutos, pero como le dio creo en la pierna, en la parte donde se desangra más rápido y ya no tenía signos de vida”, expresó con lágrimas.

La tía de Perla Scarlett mencionó que no saben nada sobre el presunto culpable, solo que fue detenido el mismo domingo.