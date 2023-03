MAZATLÁN._ La colectiva feminista ”Perlas del Pacífico” es el espacio, la voz, de todas las mujeres violentadas y víctimas de abuso, señalaron sus integrantes, tras recibir el reconocimiento a Ciudadano del Año por su labor de más de tres años en la lucha por los derechos de la mujer y el apoyo que brindan ante reportes de abuso.

“Nuestra voz se ha ido amplificando a través de diferentes mujeres y esto se ha replicado con más colectivos feministas, el hecho de que sembramos la semilla del feminismo hizo que surgieran otras ideas y lo bonito del feminismo es cuando hay pluralidad como en cualquier movimiento social”, expresó Frida, integrante de la colectiva.

La Colectiva Feminista “Perlas del Pacífico” fue merecedora del nombramiento de Ciudadano del Año, el pasado jueves 9 de marzo, por parte del Gobernador Rubén Rocha Moya y la presidenta de Fundación Azteca, Ninfa Salinas Sada; por su labor en pro de la mujer, al brindar ayuda, asesoría y acompañamiento a mujeres violentadas y víctimas de abuso.

Aunque es una colectiva conformada por una comunidad de miles de mujeres y con más de 10 mil seguidores en redes sociales, el corazón de este grupo está conformado por ocho mujeres, que le dan luz y forma a esta gran labor.

Melissa es la responsable de la gestión cultural, talleres, pláticas, bazares y enlaces desde otras ciudades con otras colectivas, ante este nombramiento se mostró satisfecha por lo que se ha logrado avanzar y que aún en adversidad han sido congruentes con lo que sienten, piensan y hacen.

“Siempre da gusto que reconozcan tu trabajo, lo vimos como una oportunidad o una plataforma mucho más grande, mucho más directa, para dar un discurso claro, sabíamos que no iba a ser un agradecimiento, sino más bien un recordatorio y una demanda hacia los casos que siguen sin resolverse”, expresó.

La parte de la orientación en caso de requerir hacer una denuncia, así como atender los llamados que llegan vía mensaje, está a cargo de María, quien evidenció la necesidad que tiene como colectivo de tener el soporte legal de mujeres expertas en perspectiva de género y empapadas del movimiento feminista.

“Que nos den este nombramiento es reconocer nuestro trabajo de los años de activismo, se siente bien, fue darnos cuenta del alcance que está teniendo el colectivo y que el colectivo ya está consolidado”, mencionó María.

La colectiva cuenta con una red de salud, en donde Ana brinda orientación a las víctimas en temas reproducción y salud sexual y crea talleres informativos.

“Definitivamente estamos en un lugar privilegiado y al tener ese lugar tenemos que tomar los espacios que nos sean brindados y aprovechar las oportunidades de que estamos ahí para darle voz a las que a lo mejor están en situaciones menos privilegiadas, somos la voz de todas las demás”, dijo.

En este grupo también cuentan con una persona encargada de la organización de charlas, talleres, conversatorios, ser enlace con los ponentes y estructurar la labor operativa de la colectiva, esa es Diana, reconoce la importancia de la difusión y el tejer redes con más colectivas y personas que quieran unirse a la causa.

“Me emocioné bastante, porque a pesar de que quienes nos dieron el nombramiento son conservadores, reconocieron nuestro esfuerzo, se me hace un gran logro y nos ayuda para darnos a conocer, porque fue a nivel estatal”, expresó Diana.

Para la difusión de casos y convocar a participación en talleres, Alicia es la que brinda un gran apoyo y resaltó la importancia de convocar feministas que se desempeñen en el ramo de la psicología que estén dispuestas a apoyar en el acompañamiento de las víctimas.

“Este reconocimiento es importante por que estamos mas acostumbradas a la crítica y recibirlo, me parece un avance de cierta manera en la sociedad de cómo se nos está viendo y de que ya no se ve como algo completamente malo, aunque todavía falta mucho”, recalcó Diana.

Actualmente la vocera de la colectiva es Frida, quien también colabora con la formación de talleres, la parte artística, coordinación de pláticas, contactar talleristas, diseños e ilustraciones de publicaciones.

Ante este conocimiento, Frida dijo tener sentimientos encontrados, principalmente porque le recuerda que, aún hay mucho trabajo por hacer.

“En general el reconocimiento en un papel o en un acrílico no es lo que me sirve para estar trabajando, lo que más me sirve es el apoyo de los demás, la difusión que nos dan los medios por ser ciudadanas del año, es lo que más nos sirve”, mencionó Frida.

Las chicas dicen que no ven a otras colectivas como competencia, sino como más manos ayudando a sobrellevar una gran responsabilidad y opciones para que cada mujer se adhiera a la colectiva con que más se identifique.

“Al ser feministas estamos prediseñadas para incomodar, no somos la persona que te gustaría tener en tu evento porque seguramente vamos a decir lo que nos hace falta, vamos a incomodarte, vamos a decir cómo están las cifras, como están las víctimas, por eso recibimos críticas de todos lados”, comentó Frida.

Las chicas están sensibilizadas por los casos de feminicidio y desaparición forzada, los casos de Valentina y Glorimar son la motivación para seguir en la lucha a favor de la mujer y se encuentran totalmente involucradas con lograr justicia.

“Perlas vamos a estar ahí para todas esas mujeres que estén pasando por un momento muy difícil de violencia o de algún tipo de abuso o agresión no están solas”.

Reciben amenazas por sus denuncias

Las integrantes de Perlas del Pacífico informan que sus denuncias reciben constantes amenazas en Instragam, pero enfatizan que realmente su colectiva es una red de personas bastante grande, que no porque ellas dan la cara, quiere decir que son las que coordinan todo, simplemente son las que responden ante los problemas.

Invitan a los hombres a reconocer y ver en ellos las acciones que toman, que muchas veces llegan a ser agresivos, llega a haber abuso y reconocer esto para que lo comiencen a cambiar, que no lo vean como una cuestión de ataque hacia ellos, sino de aprendizaje y crecimiento.