$!Permanece basura estancada a orillas del Estero del Infiernillo, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Grandes cantidades de basura y otros desechos se siguen acumulando en las laterales del puente de la avenida Río Piaxtla, el cual forma parte del Estero del Infiernillo. Esta zona, donde también se ubican los manglares protegidos, es invadida por desperdicios que van desde botellas de plástico, muebles viejos, llantas, madera quemada, papeles y hasta tarimas y láminas, que son dejados en el lugar pese a estar prohibido contaminar estas áreas.

En un nuevo recorrido realizado por Noroeste este sábado, se observó que las lluvias de los últimos días han arrastrado más basura a esta zona del Estero del Infiernillo, donde es recurrente ver desperdicios estancados y percibir malos olores, además de la poca limpieza de parte de las autoridades. Esta contaminación llega a perjudicar el ecosistema del mangle, habitado por diversa flora y fauna, ya que también por el estero llegan cantidades de basura traídas por la corriente desde otros arroyos en la ciudad.









Aunque personal de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento, como de Jumapam y voluntarios de la Secretaría de Marina, sí hen hecho limpiezas constantes en el mangle del estero, estas han sido por el lado de la avenida Circunvalación y de los campos de béisbol Quintero Castañeda. En el lugar se observó también que aún se encuentran en la avenida Circunvalación algunas casas de invasiones ocupadas por personas que viven de la pesca e incluso hay hasta un negocio de yonke, pese a que Protección Civil había retirado de esa zona varias casas de invasión hace poco más de un mes.