$!Permanece cocodrilo en playas de Mazatlán, hay alerta; restringen acceso de Valentino al Monumento al Pescador

MAZATLÁN._ El cocodrilo visto en las playas mazatlecas aún permanece sin ser capturado, por lo que se restringió el acceso a los bañistas desde el tramo de Valentino al Monumento al Pescador.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por medio del Escuadrón de Salvamento Acuático, informó que debido a la persistencia del cocodrilo que se mantiene en la zona de playas de Mazatlán, el acceso al tramo comprendido entre la avenida Rafael Buelna y el Monumento al Pescador sigue restringido con el fin de salvaguardar la integridad de la población.

Gustavo Espinoza, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, señaló que los elementos, en coordinación con personal de Protección Civil, mantienen un operativo permanente para ubicar y capturar al ejemplar, evitando que represente un riesgo para bañistas y visitantes.