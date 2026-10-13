$!Permanece huracán Simon frente a las costas de Nayarit y Sinaloa

Debido a su lento desplazamiento, el huracán Simón se mantiene como categoría 1 frente a las costas de Sinaloa y Nayarit, el cual se prevé que permanezca con un desplazamiento mínimo durante los próximos días, por lo que se mantiene bajo vigilancia ante su desarrollo.
Así lo informó la Comisión Nacional del Agua este martes 13 de octubre a través de un comunicado, donde señaló que el centro del fenómeno meteorológico se localiza a 350 kilómetros al sur de Mazatlán y a 180 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, por lo que se mantiene en observación una franja del sur de Sinaloa por posibles efectos de vientos del huracán.
El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 185 kilómetros por hora, condiciones que lo mantienen como huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.
Sin embargo, uno de los aspectos relevantes de su evolución es la velocidad con la que avanza, pues al momento del reporte se desplazaba hacia el oeste a apenas 4 kilómetros por hora.
Este movimiento lento mantiene al sistema frente a las costas del Pacífico mexicano, sin que su centro haya llegado a impactar en en las costas, por lo que la permanencia del huracán en aguas del océano durante los próximos días mantiene la atención sobre su trayectoria y los efectos que su circulación pueda generar en la región.
La Conagua informó que las bandas de circulación de “Simon” ocasionan chubascos y lluvias fuertes en el occidente del País, por lo que las condiciones meteorológicas asociadas con el ciclón no se limitan únicamente a la zona donde se encuentra su centro.
En Sinaloa, la zona de vigilancia por posibles efectos de vientos de huracán abarca desde Escuinapa hasta Bahía Tempehuaya, además de las Islas Marías, en Nayarit, por lo que la Conagua contempla un tramo de la costa para mantener la atención ante la posibilidad de que se presenten condiciones asociadas con vientos de intensidad de huracán.
De manera adicional, permanece activa una zona de vigilancia por posibles efectos de vientos de tormenta tropical desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa, Sinaloa.
Ambas zonas delimitan los sectores costeros para los cuales se advierte la posibilidad de experimentar condiciones relacionadas con el sistema meteorológico.
La evolución de “Simon” dependerá de los cambios en su trayectoria, velocidad de desplazamiento e intensidad, por lo que, aunque el centro del huracán permanece mar adentro y a cientos de kilómetros de Mazatlán, las condiciones pueden cambiar conforme avance el pronóstico meteorológico.
De esta forma, ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de la Conagua y de Protección Civil, especialmente en las comunidades costeras del sur de Sinaloa, y atender las indicaciones oficiales en caso de que se modifiquen las zonas de vigilancia o se emitan nuevas medidas preventivas.