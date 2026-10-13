$!Permanece huracán Simon frente a las costas de Nayarit y Sinaloa

Debido a su lento desplazamiento, el huracán Simón se mantiene como categoría 1 frente a las costas de Sinaloa y Nayarit, el cual se prevé que permanezca con un desplazamiento mínimo durante los próximos días, por lo que se mantiene bajo vigilancia ante su desarrollo.

Así lo informó la Comisión Nacional del Agua este martes 13 de octubre a través de un comunicado, donde señaló que el centro del fenómeno meteorológico se localiza a 350 kilómetros al sur de Mazatlán y a 180 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, por lo que se mantiene en observación una franja del sur de Sinaloa por posibles efectos de vientos del huracán.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 185 kilómetros por hora, condiciones que lo mantienen como huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Sin embargo, uno de los aspectos relevantes de su evolución es la velocidad con la que avanza, pues al momento del reporte se desplazaba hacia el oeste a apenas 4 kilómetros por hora.

Este movimiento lento mantiene al sistema frente a las costas del Pacífico mexicano, sin que su centro haya llegado a impactar en en las costas, por lo que la permanencia del huracán en aguas del océano durante los próximos días mantiene la atención sobre su trayectoria y los efectos que su circulación pueda generar en la región.