Permanecen en el Semefo de Mazatlán más de 500 cuerpos sin identificar y 9 personas identificadas, pero sin reclamar: Fiscalía

En las instalaciones del Servicio Médico Forense de Mazatlán permanecen más de 500 cuerpos sin identificar y 9 cuerpos de personas ya identificadas mediante la huella digital, pero nadie acude a reclamarlas, de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Agregó que son cuerpos, osamentas y restos óseos los que se encuentran en el Semefo de esa institución ubicado en el Fraccionamiento Tellerías.

Los cuerpos se encuentran en los cuartos fríos y las osamentas en la Osteoteca, añadió.

La FGE precisó que los cuerpos de 9 personas que se encuentran en el Semefo en este puerto fueron identificadas mediante huellas digitales en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, pero ningún familiar ha acudido a reclamarlas.

De los cuerpos de las personas sin identificar hay originarios de los estados de Baja California Sur, Baja California, Chiapas y Chihuahua con uno cada uno y 3 de Sinaloa.

En su más reciente visita el pasado 14 de enero a Mazatlán, la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, recordó que fue a principios del 2025 cuando se inició con la operación del Semefo en Mazatlán, pero desde antes ya se tenía el registro de los cuerpos que se tienen.

“El año pasado a principios iniciamos la operatividad de Semefo aquí en Mazatlán, pero desde antes ya se tenía el registro, hay personas o cuerpos que tenemos en las áreas de Semefo y que están identificadas con nuestros procedimientos de identificación, tenemos convenio con Alemania a través de la identificación con huella digital, con Guatemala también y que nos dan el match de identificación, pero que no han sido reclamadas por sus familiares”, agregó Sánchez Condo en esa ocasión.

“Son personas de otros estados la mayoría, entonces tenemos ahí, también hay diverso supuesto ahí en cuanto a los cuerpos que tenemos en Semefo, sí tenemos dato, tenemos registro, hasta el momento no tengo el dato de que haya alguna persona extranjera a reserva de que lo confirme, pero de lo que tenemos en identificación a través de la huella por INE son de otros estados”.

