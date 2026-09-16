$!Permanecerán Fuerzas federales en Mazatlán el tiempo necesario: Alcaldesa

Ante el reto que enfrenta Mazatlán en materia de seguridad, las fuerzas federales permanecerán en el municipio y continuarán los operativos coordinados en colonias, comunidades rurales y zonas turísticas, señaló la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.
Palacios Domínguez afirmó que los tres órdenes de Gobierno mantienen coordinación permanente para fortalecer la vigilancia y devolver tranquilidad a la población.
En este sentido, señaló que el Gobierno municipal confía en la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual contempla la atención a las causas, el fortalecimiento de las corporaciones policiales, la coordinación institucional y el uso de inteligencia.
“Trabajamos todos los días por un mejor Mazatlán. Los grupos de seguridad que se encuentran actualmente en el municipio permanecerán el tiempo que sea necesario”, declaró.
La Alcaldesa informó que Mazatlán recibió un refuerzo de mil 800 elementos federales, de los cuales 800 pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional y mil a la Secretaría de Marina, donde los efectivos se incorporaron a las fuerzas de tarea interinstitucionales que operan en el municipio junto con autoridades estatales y municipales.
“Estoy muy agradecida con nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque se anunció el refuerzo de la seguridad en Mazatlán con mil 800 elementos más: 800 por parte de Defensa y mil por parte de Marina”, comentó.
“Con estos nuevos elementos ya suman más de 8 mil efectivos de los tres órdenes de Gobierno que se encuentran actualmente en Mazatlán. Estamos muy agradecidos con todas las corporaciones”, añadió.
Palacios Domínguez adelantó que continuarán los operativos de seguridad en la zona urbana, las comunidades rurales, las colonias populares y el corredor turístico, detallando que en las acciones participan el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Gobierno del Estado y el Gobierno municipal.
“Todas estas corporaciones trabajan de manera coordinada para salvaguardar a nuestros habitantes y turistas mediante diferentes operativos en la ciudad”, manifestó.
De esta forma, la Alcaldesa aseguró que las mesas de trabajo entre las autoridades continuarán para evaluar los resultados de la estrategia y definir nuevos despliegues en el municipio, reiterando que el Gobierno municipal no bajará la guardia y mantendrá la coordinación con las corporaciones estatales y federales con el objetivo de recuperar la tranquilidad de habitantes y visitantes.