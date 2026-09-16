$!Permanecerán Fuerzas federales en Mazatlán el tiempo necesario: Alcaldesa

Ante el reto que enfrenta Mazatlán en materia de seguridad, las fuerzas federales permanecerán en el municipio y continuarán los operativos coordinados en colonias, comunidades rurales y zonas turísticas, señaló la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Palacios Domínguez afirmó que los tres órdenes de Gobierno mantienen coordinación permanente para fortalecer la vigilancia y devolver tranquilidad a la población.

En este sentido, señaló que el Gobierno municipal confía en la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual contempla la atención a las causas, el fortalecimiento de las corporaciones policiales, la coordinación institucional y el uso de inteligencia.

“Trabajamos todos los días por un mejor Mazatlán. Los grupos de seguridad que se encuentran actualmente en el municipio permanecerán el tiempo que sea necesario”, declaró.

La Alcaldesa informó que Mazatlán recibió un refuerzo de mil 800 elementos federales, de los cuales 800 pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional y mil a la Secretaría de Marina, donde los efectivos se incorporaron a las fuerzas de tarea interinstitucionales que operan en el municipio junto con autoridades estatales y municipales.