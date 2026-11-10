Permiten reuniones con comerciantes determinar medidas de seguridad a implementar: Alcaldesa de Mazatlán

Las reuniones periódicas que se realizan con comerciantes permiten determinar acciones de seguridad a implementar o reforzar como se hizo con quienes cometían robos contra restauranteros y se logró detenerlos, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Tenemos una comunicación y diálogo constante con la Intercamaral donde tenemos reuniones periódicas y tenemos un acercamiento con los diferentes sectores económicos de Mazatlán, en el caso específico, por ejemplo, de restauranteros, de comerciantes, de hoteleros, tenemos la facilidad de poder tener ese contacto, también con el sector ganadero, pescadores, todos los sectores productivos, comercio informal”, continuó Palacios Domínguez.

“Y esas reuniones periódicas nos permiten poder tener de viva voz de los comerciantes, en este caso que es la pregunta, cuáles son las medidas que habremos de tomar, por ejemplo, recientemente tuvimos una reunión con todos los afiliados a la Canirac, que es presidida por Cecilia Osuna, en donde nos pidieron refuerzo de patrullaje y nos pidieron también los comercios que tienen cámaras de seguridad que también fueran cámaras espejos en C 4”.

Precisó que en el caso de integrantes de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Mazatlán se tuvo la desarticulación de un grupo delictivo que estaba cometiendo robos a restaurantes.

“Por ejemplo, de Canirac con los restauranteros se tuvo la desarticulación de un grupo delictivo que estaba propiamente robando a restaurantes, entonces eso se dio a conocer a los medios de comunicación, fueron puestos a la autoridad competente, hubo la detención”, continuó la Presidenta Municipal.

“Y en este caso estamos siempre muy, pero muy de la mano trabajando con los diferentes sectores para que ellos nos digan cuáles son exactamente las peticiones o el reforzamiento que se debe hacer (de seguridad) dependiendo el giro y el segmento de los diferentes empresarios en este caso”.

Lo anterior lo expresó en la conferencia de prensa de la Vocería de Seguridad del Gobierno de Mazatlán, realizada este martes en la Sala de Cabildo, donde se le preguntó si se han tenido reportes de extorsiones o cobros de piso contra comerciantes en este municipio y que han derivado en agresiones a balazos o no.

También dijo que todos los elementos que se tienen en Mazatlán tanto de las fuerzas de seguridad municipal, estatal y federal, son miles de elementos que están resguardando a los locales y a los turistas sin descuidar las colonias y la zona rural.

“Tenemos una Mesa de Construcción de Paz que se trabaja todos los días y el reto que tenemos frente a nosotros se enfrenta con firmeza y con coordinación absoluta de los tres niveles de gobierno”, reiteró Palacios Domínguez.

“Es por ello que el día de ayer fue un claro ejemplo del respaldo que tenemos por parte de la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que tuvo a bien mandar a su Gabinete de Seguridad federal y que estuvieron aquí en nuestro municipio y dándonos buenas noticias para Sinaloa con un presupuesto de 900 millones de pesos que serán destinados en materia de seguridad”.

Precisó que con dicho apoyo se beneficiará también el municipio de Mazatlán con más elementos de Policía, con más adiestramientos y capacitaciones y con más tecnología que vendrá a fortalecer a la Policía Municipal.

“También el día de ayer pudimos dar a conocer que vamos a tener un Convenio de Participación en el cual vamos a mandar primeramente 50 elementos de Policía a adiestramiento con la Guardia Nacional, esto es un esfuerzo para que tengan mejores competencias policiacas, mejor atención ante la ciudadanía y eso es lo que buscamos tener”, manifestó, entre otros puntos.

Reiteró que de acuerdo a los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad que implementa la Presidenta de la República se estará muy al pendiente de todos los avances que se tengan en cuanto a los anuncios que se hicieron el lunes en Mazatlán por parte del Gabinete de Seguridad federal.

“Los acuerdos, los convenios y la presentación también en comodato de 80 vehículos por parte de la Defensa, son 20 unidades blindadas Sancat y Pitbun, 40 camionetas pick up y 20 motocicletas, esto habla del refuerzo que se tiene, ya lo mencionó nuestro Secretario Omar García Harfuch que se tendrá un Centro de Comando federal y C 4 Carretero, instalación prevista para diciembre”.

Ante versiones de que presuntamente no se ha visto públicamente al gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán desde que un grupo armado irrumpió en el estacionamiento de instalaciones de esa dependencia en la Colonia Obrera, la Alcaldesa expresó que dicho funcionario se encuentra trabajando de manera cotidiana.

Por su parte el Secretario del Ayuntamiento, Abraham Ávalos Osuna, expresó que en las Mesas de Seguridad se llevan a cabo las estrategias sobre ese tema y la información a detalle sobre el motivo de las agresiones que se han cometido en Mazatlán es reservada porque son parte de investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado.

“Lo que sí es que dentro de la coordinación intergubernamental nos solicitan cierta información para hacer más detallada la investigación”, continuó Ávalos Osuna.

También dijo que hay muchas formar para impulsar el fortalecimiento económico de Mazatlán y una de ellas es fomentando al turismo dando un seguimiento oportuno, el fortalecimiento de la Policía Turística , la apertura y fortalecimiento de la caseta de policía ubicada en el Fraccionamiento El Dorado.

“Dicha Policía va enfocada en el blindaje al turismo y en el blindaje al comercio de la Zona Dorada, así mismo se abrió y se fortaleció la caseta Cerritos; creo que se dieron 40 policías , los cuales llevarán a cabo el seguimiento al comercio de las zonas turísticas”, reiteró.

“El resto de la ciudad de igual manera, tenemos el fortalecimiento, como bien decía nuestra Presidenta Estrella Palacios en la sesión pasada, están llegando 4 mil elementos de la Guardia Nacional, los cuales vienen a fortalecer el resto de la ciudad, igual los diferentes puntos de asistencia de trabajo de la Sedena y demás autoridades federales”.