$!Pernoctará Claudia Sheinbaum en Mazatlán; está por arribar al aeropuerto hoy jueves

MAZATLÁN._ La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, pernoctará en Mazatlán este jueves y para el viernes encabezará a las 07:30 horas la conferencia mañanera desde las instalaciones de la Tercera Región Militar, en la Colonia Loma Atravesada, en el puerto. Se espera que Sheinbaum Pardo arribe vía aérea a partir de las 18:30 horas de este jueves a la ciudad natal de su esposo Jesús María Tarriba Unger.

Previo a su llegada, desde la tarde se registró un fuerte operativo de fuerzas federales en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Rafael Buelna Tenorio. Decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y de Protección Federal, del Ejército Mexicano, camionetas negras y blancas, además de una ambulancia, se encuentran en las inmediaciones del Aeropuerto de Mazatlán.



