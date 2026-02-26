Mazatlán
Pernoctará Claudia Sheinbaum en Mazatlán; está por arribar al aeropuerto hoy jueves

Previo a su llegada, desde la tarde de hoy se registra un fuerte operativo de fuerzas federales en el aeropuerto internacional de Mazatlán, Rafael Buelna Tenorio
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/02/2026 18:42
26/02/2026 18:42

MAZATLÁN._ La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, pernoctará en Mazatlán este jueves y para el viernes encabezará a las 07:30 horas la conferencia mañanera desde las instalaciones de la Tercera Región Militar, en la Colonia Loma Atravesada, en el puerto.

Se espera que Sheinbaum Pardo arribe vía aérea a partir de las 18:30 horas de este jueves a la ciudad natal de su esposo Jesús María Tarriba Unger.

Previo a su llegada, desde la tarde se registró un fuerte operativo de fuerzas federales en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Rafael Buelna Tenorio.

Decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y de Protección Federal, del Ejército Mexicano, camionetas negras y blancas, además de una ambulancia, se encuentran en las inmediaciones del Aeropuerto de Mazatlán.

Agenda tentativa

Así están previstos los eventos que tendrá la Presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana en Sinaloa y posteriormente en Baja California Sur.

La agenda es tentativa y aún podría tener cambios.

Viernes 27 de febrero

07:30 horas

Mañanera del Pueblo

Tercera Región Militar

Mazatlán

16:15 horas

Programas de Bienestar

San Ignacio

Sábado 28 de febrero

10:00 horas

Arranque de obra del Hospital Regional de Especialidades del IMSS

Culiacán

Domingo 1 de Marzo

10:00 horas

Programas para el Bienestar

Ciudad Constitución

Municipio de Comondú

Baja California Sur

