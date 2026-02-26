$!Pernoctará Claudia Sheinbaum en Mazatlán; está por arribar al aeropuerto hoy jueves

MAZATLÁN._ La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, pernoctará en Mazatlán este jueves y para el viernes encabezará a las 07:30 horas la conferencia mañanera desde las instalaciones de la Tercera Región Militar, en la Colonia Loma Atravesada, en el puerto.
Se espera que Sheinbaum Pardo arribe vía aérea a partir de las 18:30 horas de este jueves a la ciudad natal de su esposo Jesús María Tarriba Unger.
Previo a su llegada, desde la tarde se registró un fuerte operativo de fuerzas federales en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Rafael Buelna Tenorio.
Decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y de Protección Federal, del Ejército Mexicano, camionetas negras y blancas, además de una ambulancia, se encuentran en las inmediaciones del Aeropuerto de Mazatlán.
Agenda tentativa
Así están previstos los eventos que tendrá la Presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana en Sinaloa y posteriormente en Baja California Sur.
La agenda es tentativa y aún podría tener cambios.
Viernes 27 de febrero
07:30 horas
Mañanera del Pueblo
Tercera Región Militar
Mazatlán
16:15 horas
Programas de Bienestar
San Ignacio
Sábado 28 de febrero
10:00 horas
Arranque de obra del Hospital Regional de Especialidades del IMSS
Culiacán
Domingo 1 de Marzo
Programas para el Bienestar
Ciudad Constitución
Municipio de Comondú
Baja California Sur