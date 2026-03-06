$!Persiste contaminación por fugas de aguas negras en la Calle Río Amazonas, en Campo Bello

A pesar de los múltiples reportes realizados por vecinos, las fugas de aguas negras continúan generando contaminación en la Calle Río Amazonas, en el Fraccionamiento Campo Bello, donde el escurrimiento de drenaje ha formado prácticamente un río de agua sucia a lo largo de la vialidad. De acuerdo con habitantes de la zona, desde hace tiempo han denunciado la presencia de pequeñas fugas que poco a poco se han extendido por la calle, provocando largos charcos de aguas negras, acumulación de lama y la acumulación de mosquitos.





Señalaron que la situación no solo genera malos olores, sino que también representa un foco de contaminación y un problema de salud pública para quienes viven en el sector; mismos que también tienen porque las fugas invadan sus hogares. Aunque algunos vecinos comentaron que la pestilencia ha disminuido ligeramente en comparación con días anteriores, las filtraciones en la red de drenaje continúan siendo visibles, ya que el escurrimiento se extiende por varios metros sobre la calle hasta desembocar en la Avenida Ejército Mexicano.



