Persiste derrame de aguas negras en Bugambilias-La Esperanza, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un brote de aguas negras persiste en calles del Fraccionamiento Bugambilias-La Esperanza, en Mazatlán.

Vecinos expusieron que el pasado sábado, luego de una denuncia ante Noroeste, arribó personal de Jumapam con un camión vector e hizo algunas maniobras, pero no resolvió la fuga de drenaje, pues sigue igual y corre por varias calles.

“Solo vinieron el sábado pasado con un camión, esos que llaman vector, pero hicieron algunas maniobras, pero no resolvieron, solo dieron un mejoralito al caso y la fuga de drenaje sigue a todas horas”, denunció uno de los vecinos del lugar.

Exigieron una solución definitiva ante la falta de respuesta de las autoridades.

Los habitantes relataron que el problema afecta a más de 100 familias y ha generado dificultades para caminar o circular en vehículos, además de malos olores y preocupación por la salud de niños y adultos mayores.

Las principales fugas de aguas negras se presentan en la calle Luis Nishizawa, afectando vialidades como Walamo, Santa Teresa, Priscila, Sor Juana Inés de la Cruz y Mónica, expandiéndose a lo largo de estas.

Los denuniantes señalaron que ahora sí van a cumplir y tomarán el Palacio Municipal para que la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el gerente general de Jumapam, Jorge Guadalupe González Naranjo, atiendan el problema que afecta en esa zona de Mazatlán.