Persiste falta de cultura vial en cruces ferroviarios de Mazatlán, dice sacerdote a 30 años de ‘trenazo’

MAZATLÁN._ Tras el “trenazo” que ocurrió hace 30 años en el cruce de las vías del ferrocarril y la avenida Santa Rosa han cambiado un poco las medidas de seguridad en los cruces ferroviarios de Mazatlán, aunque todavía falta cultura vial, consideró Jaime Aguilar Martínez.

“Ya cambiaron un poco porque antes no había plumas y ahora ya hay plumas, ya encontramos plumas en puntos donde es mayor cruce de tráfico vehicular, esa parte de ahí del Infonavit Jabalíes y el Fovissste no tenía plumas, incluso ya está hasta mejor arregladito, incluso hasta han puesto algunos topes previos para pasar, para poderse detener un poquito por si ya viene un tren y no ser audaces y ganarle al tren la carrera”, expresó el Vicario General de la Diócesis de Mazatlán.

”En las nuevas partes, por ejemplo por el lado de Galerías, también ahí hay plumas; en la parte que viene de Real del Valle hacia Galerías ahí hay otro cruce del tren y también ahí hay plumas. Sí se ha habido algunos avances en eso y creo que también la cuestión acerca de los transportes también como que sí han disminuido también sus audacias, sus prisas, pero sí fue una lamentable situación de cómo arrolló el tren al autobús y las personas que murieron”.

Fue cerca de las 21:20 horas del 31 de mayo de 1996, cuando un camión urbano fue arrollado por el tren en el cruce ferroviario de la avenida Santa Rosa, dejando 34 pasajeros fallecidos y varios heridos de un total de 48 usuarios que llevaba.

El Vicario General de la Diócesis de Mazatlán manifestó que a 30 años de esos hechos, desde su punto de vista lo que pasa actualmente es que se tiene muy poca educación vial tanto del que conduce un vehículo como de la persona que va a pie, que a veces no respetan lo que indican los semáforos.

“Por ejemplo, en ese tiempo no existían (muchas) motos y hoy es una cantidad inimaginable de motos y también a veces no respetan los señalamientos y eso hace que se vuelva a veces un poquito complicado, pero pienso a veces que lo mejor sería, no sé si esto tenga que ver desde casa, las escuelas, porque quien se encarga de Vialidad sería un trabajo enorme y no podría, entonces quisiera apretar mucho y no va apretar nada”, reiteró el sacerdote.

“Pero eso tiene que ver desde células más pequeñitas donde poco a poquito se vaya multiplicando para que así tengamos una mejor educación vial, o sea, aquí no tenemos mucha educación vial, todos nos pasamos todo y a todas horas y en todo momento; por ejemplo, hay lugares donde tienen el uno y uno no porque los hayan puesto, sino ellos mismos se dieron cuenta de que era factible eso y sí ya lo tienen como una norma”.

Aguilar Martínez recordó que así se hace en ciudades como Tijuana donde en todos los cruces se paran los carros, no sabe si es por la influencia de la cercanía de ciudades como San Isidro, Chulavista o San Diego, y que eso ayuda, porque en esos lugares incluso hasta donde hay semáforos los automovilistas tienen que pararse necesariamente porque a veces hay personas que tienen que cruzar.

“Pero sí yo pienso que tiene que ser (tener mayor cultura vial) para evitar no solo ese problema, sino todos los problemas que ha habido, sobre todo actualmente que ha habido mucho accidente de moto, entonces eso para evitarlo sí se requiere”, reiteró.

“No basta con que lo sancionen, no basta con que les quiten la moto, no basta con que haya muchas exigencias como ley, sí se requiere la ley, pero ese no es el primer momento, pienso que sí debe de ser una cuestión de educación”.