$!Persiste socavón en el malecón de Mazatlán; aún no inician reparaciones

MAZATLÁN._ A cuatro días de que una parte de la estructura del malecón de Mazatlán colapsó debido a la erosión provocada por el fuerte oleaje, el socavón registrado sobre la Avenida del Mar permanece sin ser reparado y el área continúa delimitada para evitar riesgos a peatones y visitantes.

La zona afectada, de aproximadamente 70 metros de longitud, sigue acordonada con cintas amarillas de precaución a la altura del cruce de la avenida De los Deportes y Río Elota, donde está restringido el paso ante el peligro de un nuevo desprendimiento.

Tras recorridos realizados por Noroeste, se constató que la estructura continúa deteriorándose, ya que aún se desprenden fragmentos de banqueta y se forman nuevos boquetes en el área dañada, lo cual obligó a vendedores de playa a rodear el sitio por la arena para evitar transitar sobre el punto de riesgo.