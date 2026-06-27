$!Persiste socavón en el malecón de Mazatlán; aún no inician reparaciones

MAZATLÁN._ A cuatro días de que una parte de la estructura del malecón de Mazatlán colapsó debido a la erosión provocada por el fuerte oleaje, el socavón registrado sobre la Avenida del Mar permanece sin ser reparado y el área continúa delimitada para evitar riesgos a peatones y visitantes.
La zona afectada, de aproximadamente 70 metros de longitud, sigue acordonada con cintas amarillas de precaución a la altura del cruce de la avenida De los Deportes y Río Elota, donde está restringido el paso ante el peligro de un nuevo desprendimiento.
Tras recorridos realizados por Noroeste, se constató que la estructura continúa deteriorándose, ya que aún se desprenden fragmentos de banqueta y se forman nuevos boquetes en el área dañada, lo cual obligó a vendedores de playa a rodear el sitio por la arena para evitar transitar sobre el punto de riesgo.
Hasta el momento no se han iniciado trabajos de rehabilitación. En tanto, autoridades municipales han informado que continúan las reuniones para definir el proyecto de reparación, aunque ya adelantaron que la inversión necesaria para atender el daño superaría los 5 millones de pesos.
Asimismo, se dio a conocer que el socavón alcanzó una profundidad aproximada de 2.5 metros, lo que ha complicado la planeación de la obra que permitirá restablecer la seguridad en el costera.
Los trabajos podrían comenzar la próxima semana, por lo que se podrían implementar cierres parciales a la circulación en ese tramo del malecón.
PERSISTE FUERTE OLEAJE
Por otro lado, este sábado el oleaje frente a las costas de Mazatlán registró alturas máxima de 1.2 metros, manteniendo condiciones que favorecen la erosión playera.
Protección Civil reiteró desde el viernes el llamado a la población y a los visitantes a extremar precauciones debido a la permanencia del fenómeno de mar de fondo en las costas de Sinaloa.