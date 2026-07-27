Persisten apagones en colonias de Mazatlán; vecinos reclaman solución

Los apagones se han convertido en una constante para habitantes de distintas colonias de Mazatlán, quienes aseguran que las interrupciones en el servicio de energía eléctrica ocurren con frecuencia y, en algunos casos, varias veces al día.

Entre los sectores donde vecinos han manifestado esta problemática se encuentran Infonavit Alarcón, Arboledas, Jaripillo, Jardines del Bosque, Porto Molinos, Brisas del Valle, Santa Teresa, además de otras colonias del puerto que también han reportado fallas en el suministro.

Los cortes de energía, señalan los afectados, suelen presentarse sin previo aviso y pueden durar desde algunos minutos hasta varias horas, lo que complica las actividades domésticas, comerciales y laborales, especialmente para quienes trabajan desde casa o dependen de equipos eléctricos.

Además de las molestias ocasionadas por la falta de electricidad, los vecinos expresan su preocupación por las altas temperaturas que se registran durante el verano, ya que la suspensión del servicio impide el funcionamiento de ventiladores y aires acondicionados, incrementando el malestar en los hogares.

Otra de las inquietudes es el riesgo de daños en electrodomésticos y equipos electrónicos debido a las variaciones de voltaje que, aseguran, suelen presentarse antes o después de los apagones.

A través de redes sociales y grupos vecinales, ciudadanos han compartido reportes y fotografías para evidenciar que las fallas no se limitan a un solo sector, sino que se presentan en diferentes puntos de la ciudad.

Los habitantes hacen un llamado a las autoridades competentes y a la Comisión Federal de Electricidad para que se revisen las condiciones de la infraestructura eléctrica, se informe sobre las causas de las interrupciones y se implementen acciones que permitan garantizar un servicio estable, sobre todo en una temporada en la que el consumo de energía aumenta por las elevadas temperaturas.

Mientras tanto, las familias continúan enfrentando las afectaciones derivadas de los constantes apagones, con la expectativa de que la problemática sea atendida de manera oportuna y se reduzcan las fallas que, afirman, se han vuelto cada vez más frecuentes en Mazatlán.