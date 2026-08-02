$!Persisten basura y negocios en Playa Pinitos pese a operativo de reordenamiento

MAZATLÁN._ A pesar del operativo realizado el viernes en contra de la saturación de espacios en la Playa Pinitos, este domingo prevalece la basura y la instalación de algunos negocios en dicha zona, aunque luce menos llena que hace ocho días. Este 2 de agosto se observó también una fuga de aguas de drenaje en el Fraccionamiento Los Pinos, la cual corre hacia el Paseo Clausen y, al mezclarse con agua pluvial, va hacia la zona de playa, aunque por la mañana no llegaba al mar.









Sobre la arena también se vio basura como bolsas de plástico, vasos desechables, envases y botellas de plástico, así como botes de cerveza, mientras decenas de personas disfrutaban del día descansando en la arena o bañándose en el mar. Fue el pasado viernes cuando personal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó un operativo de reordenamiento en el lugar retirando sillas y mesas, así como negocios que saturaban el sitio. Pero el sábado nuevamente las personas fueron reinstalando sombrillas y mesas en renta, acción que continuó este domingo.





Aunque ya no se vio la saturación de unos cuatro y cinco restaurantes de venta de mariscos como ocho días antes, este domingo sí se observó al menos dos negocios de venta de comida sobre la arena y algunas sombrillas con mesas y sillas. Sobre el Paseo Claussen se encontraba un camión estacionado con decenas de mesas, sillas y sombrillas como las que se instalaban para renta antes del operativo de ordenamiento del pasado viernes.





