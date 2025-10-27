$!Persisten derramamientos de drenaje en avenidas de Mazatlán

Las fugas de Santa Rosa tienen ya seis meses desde que sus drenaje colapsaron y arrojan el líquido a las calles, siendo la alcantarilla ubicada en la esquina de avenida Las Torres la más concurrido, ya que su fuga continúa las 24 horas. Mientras tanto, Jumapam no ha acudido al llamado de los colonos de la zona.

Unos de los casos más reiterados y que cuenta con varias alcantarillas desbordadas es el de la avenida Santa Rosa, a la altura de la colonia Valle Dorado, donde aún sobresale la contaminación por gran parte de la vialidad. Ahí se pueden ver enormes charcos de aguas negras, olores fétidos y hasta camellones infestados por la suciedad.

MAZATLÁN._ A pesar de que hay algunos asentamientos donde ya se ha solucionado el problema de derrame de aguas negras, todavía existen colonias y avenidas que siguen sumando meses con fuertes fugas, malos olores y contaminación en sus vialidad debido que no se les da la atención solicitada por vecinos.

Por su parte, la coladera desbordada en avenida Arnoldo Rigodanza, justo debajo del puente de la Juan Pablo II, también sigue generando un serio problema de contaminación para los conductores que transitan por el lugar desde hace más de tres meses. El chorro que brota provoca charcos y malos olores a todas horas del día.

En tanto, la calle Costa Rica de la colonia 20 de Noviembre, presenta una tapa de cloaca que a cada rato arroja agua sucia a la calle, por lo que ha tenido que ser bloqueada con una gran piedra para que ésta no salga disparada por la fuerza del líquido. Este caso también se estado viviendo desde arrancó la temporada de lluvia, y genera molestia entre los vecinos del lugar.

De igual modo, la fuga de drenaje entre avenida Los Venados y Calle Amapa, en Arboledas I, tampoco ha recibido una atención pronta por parte de la gente de la Jumapam, pese a las denuncias desde hace dos meses. En el lugar todavía se pueden ver los encharcamientos por la suciedad, así como el malo olor que se genera con el incremento de calor durante el día.

Otra fuga que se pudo verificar aún persistía, fue la ubicada en la colonia Villas del Estero, donde la calle Patos sigue repleta de baches encharcados con contaminación; mientras que una cloaca en calle Palomas hacia estragos. Sin embargo, se pudo observar que el camión desazolvador de Jumapam acudió este lunes al lugar para comenzar la reparación.

Por otro lado, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán se ha encargando de solucionar los problemas de fugas en colonias como Juan Carrasco, Fovissste Jabalíes, Infonavit Alarcón, entre otros. De hecho, apenas informaron que en la última semana se realizaron 414 acciones para mejor las calles de la ciudad.