“Esos de Jumapam no tienen remedio, que vengan, sí, que vengan y se pongan a comer aquí mientras brota el drenaje, les aseguro que no aguantan la peste, y eso que esta zona es turística, no me quiero imaginar las colonias cómo están con el drenaje”, denunció Anahí López.

“Hay que ver cuándo se anima el Alcalde a venir a este lugar a darnos la cara, nosotros los vecinos sabemos que es por tanta torre de condominios que han autorizado en esta zona, ya no cabemos y pues el drenaje truena”.