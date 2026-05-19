Persisten dudas sobre manejo financiero del Carnaval de Mazatlán

Al señalar que a pese a que la máxima fiesta porteña concluyó desde febrero, la regidora Maribel Chollet Morán cuestionó públicamente la falta de transparencia y rendición de cuentas en torno a los resultados financieros del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 por parte del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, al todavía no presentar información clara y detallada sobre ingresos, egresos y balances finales del evento.

Durante una entrevista con medios de comunicación, Chollet Morán criticó el retraso en los informes administrativos del Instituto de Cultura, y acusó a la administración municipal de mantener una política de opacidad en temas financieros relacionados con el Carnaval.

La regidora señaló que el Consejo de Administración del Instituto de Cultura, del cual forma parte como consejera, presenta un desfase importante en sus sesiones ordinarias y en la entrega de documentación, situación que, aseguró, impide conocer con precisión cómo se ejercieron los recursos de la fiesta más importante del puerto.

“La administración pública no puede manejarse en una realidad alterna; la información debe ser pública. El Carnaval terminó el 17 de febrero y a estas alturas ya debieron tener listos los resultados financieros, por lo que traen un desfasamiento totalmente erróneo en sus informes administrativos”, comentó.

“Al día de hoy no hay información y eso deja espacio para la especulación. Con la nula transparencia y la opacidad que existe en esta administración, es imposible no cuestionar”, agregó.

La edil mencionó que la última sesión ordinaria a la que fueron convocados se realizó hasta finales de marzo, cuando ya debían contar con los resultados financieros del Carnaval, celebrado en febrero.

Ante ello, dijo haber votado en contra de la mayoría de los puntos abordados en esa reunión debido a las inconsistencias administrativas y a la falta de información actualizada.

“Yo voté en contra porque no había claridad en los informes que nos estaban entregando, por lo que di no nos convocan a reunión, seguramente es porque todavía están capturando la información”, declaró.

La regidora sostuvo que ni siquiera mediante solicitudes institucionales de acceso a la información han logrado obtener datos completos relacionados con ingresos por boletaje, patrocinios y gastos operativos, lo que, afirmó, genera especulación sobre el verdadero estado financiero del evento.

Las declaraciones de la edil surgieron luego de que el director del Instituto de Cultura, Óscar García Osuna, defendiera el manejo financiero del Carnaval y asegurara que la edición 2026 logró reducir significativamente el gasto en comparación con el año anterior.

García Osuna informó que este año se ejercieron aproximadamente 63 millones de pesos, mientras que en 2025 el gasto fue cercano a los 77 millones, lo que representó un ahorro de alrededor de 14 millones de pesos.

“Fueron 14 millones menos lo que se gastó y estamos muy contentos por el ahorro que se logró, pero más contentos por el impacto que tuvo el Carnaval. Este año se gastaron aproximadamente 63 millones de pesos contra 77 millones del año pasado”, expresó García Osuna.

El funcionario explicó que el análisis financiero no debe centrarse en si hubo ganancias o pérdidas, sino en la capacidad de realizar un evento de gran impacto con menor gasto público.

En este sentido, señaló que el Instituto trabaja bajo un esquema de presupuesto previamente autorizado y que el objetivo principal ha sido desarrollar eventos más sustentables para el erario, apoyándose en patrocinios y recursos externos.

“No podemos hablar de ganancias, pues aquí hablamos de un presupuesto asignado y de que generamos menos egresos que lo autorizado. Lo que tratamos de hacer es dar sustentabilidad y buscar eventos que cuesten menos al erario público”, dijo.

Asimismo, reconoció que conseguir patrocinadores ha sido más complicado en los últimos años, debido a la disminución de aportaciones de empresas que anteriormente participaban con mayores recursos económicos, lo que obligó a buscar nuevas estrategias de financiamiento.

Pese a ello, defendió que el Carnaval tuvo un impacto positivo tanto económico como turístico para Mazatlán y aseguró que la celebración se desarrolló en un ambiente de tranquilidad, fortaleciendo la proyección del puerto a nivel nacional.

“El impacto económico que tuvo el Carnaval fue importante, incluso mayor al del año pasado. Logramos un Carnaval en total tranquilidad y eso ayudó a proyectar positivamente a Mazatlán”, explicó.

Sin embargo, Chollet Morán insistió en que las declaraciones sobre ahorro y éxito turístico no sustituyen la obligación de presentar informes financieros claros y auditables.

La regidora cuestionó que, hasta el momento, no exista un balance público detallado sobre cuánto ingresó realmente por venta de boletos, patrocinadores y otros conceptos relacionados con el Carnaval, ni cómo se distribuyeron los recursos.

“Quienes formamos parte del Consejo de Administración deberíamos tener ya toda la información financiera. El único responsable de rendir cuentas es el director y es él quien tiene que salir a dar la cara”, mencionó.

Finalmente, sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer con exactitud cómo se ejercen los recursos públicos en uno de los eventos más importantes del municipio y advirtió que la falta de transparencia termina debilitando la confianza ciudadana en las instituciones.