$!Persisten encharcamientos entre avenidas Cruz Lizárraga y Lola Beltrán; se mantiene pronóstico de lluvias fuertes

Aunque en esta ocasión ya no es una inundación que duraba varias horas, la mañana de este miércoles persisten encharcamientos entre las avenidas Cruz Lizárraga y Lola Beltrán sin que se interrumpa el tránsito vehicular, pero se mantiene el pronóstico de lluvias fuertes para Mazatlán y la entidad.

En lluvias fuertes de semanas anteriores en dichas avenidas las inundaciones duraban hasta 14 horas por la obstrucción con arena del ducto que desfoga el agua pluvial al mar y cuando había marea alta, pero también por basura que se acumulaba en las rejillas, principalmente en el cruce de las vialidades en mención.

La tarde noche del martes 19 de agosto se registraron nuevamente fuertes lluvias en el sur del Estado y Mazatlán, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, lo que generó inundaciones en partes bajas de vialidades como La Marina, Camarón Sábalo y Cruz Lizárraga, que fueron cerradas en esos momentos a la circulación vehicular para prevenir que los carros se quedaran varados.

Poco antes de las 9:00 horas de este miércoles en el cruce de las avenidas Cruz Lizárraga y Lola Beltrán no se presentan inundaciones, solamente quedan algunos encharcamientos, pero los vehículos de diferentes tamaños sí pueden circular en ambos sentidos.