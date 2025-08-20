$!Persisten encharcamientos entre avenidas Cruz Lizárraga y Lola Beltrán; se mantiene pronóstico de lluvias fuertes

Aunque en esta ocasión ya no es una inundación que duraba varias horas, la mañana de este miércoles persisten encharcamientos entre las avenidas Cruz Lizárraga y Lola Beltrán sin que se interrumpa el tránsito vehicular, pero se mantiene el pronóstico de lluvias fuertes para Mazatlán y la entidad.
En lluvias fuertes de semanas anteriores en dichas avenidas las inundaciones duraban hasta 14 horas por la obstrucción con arena del ducto que desfoga el agua pluvial al mar y cuando había marea alta, pero también por basura que se acumulaba en las rejillas, principalmente en el cruce de las vialidades en mención.
La tarde noche del martes 19 de agosto se registraron nuevamente fuertes lluvias en el sur del Estado y Mazatlán, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, lo que generó inundaciones en partes bajas de vialidades como La Marina, Camarón Sábalo y Cruz Lizárraga, que fueron cerradas en esos momentos a la circulación vehicular para prevenir que los carros se quedaran varados.
Poco antes de las 9:00 horas de este miércoles en el cruce de las avenidas Cruz Lizárraga y Lola Beltrán no se presentan inundaciones, solamente quedan algunos encharcamientos, pero los vehículos de diferentes tamaños sí pueden circular en ambos sentidos.
Los peatones sí tienen que dar vuelta a los charcos para poder cruzar las vialidades en ese lugar.
El coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, dio a conocer que debido a la interacción del monzón mexicano con un canal de baja presión continuará fortaleciendo la formación de celdas de tormenta por la tarde de este miércoles en el que también se esperan temperaturas calurosas de 35 a 40 grados.
En un comunicado precisó que para Mazatlán los modelos de pronóstico advierten lluvias fuertes con acumulados de 25 a 50 milímetros o litros por metro cuadrado, lo que podría generar encharcamientos en algunas zonas de la ciudad.
Recomendó a la población aplicar el autocuidado, si los sorprende la lluvia cuando se trasladan de sus casas o trabajos o por cualquier otra actividad busquen un lugar alto para resguardarse hasta que baje el nivel del agua en las calles y avenidas.
”Por otro lado, Capitanía de Puerto informa que se retira la restricción de las actividades marítimas, por lo que los prestadores de servicios pueden realizar sus actividades con normalidad, pero con la recomendación de estar atentos a la información que se emite a través de los canales oficiales para conocer el estado del clima”, añadió el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.