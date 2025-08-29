$!Persisten fuertes olores tras incendio de bodegas en la Palos Prietos, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras el incendio registrado el jueves en unas bodegas ubicadas en la colonia Palos Prietos, un fuerte olor a plástico y hule quemado quedó impregnado en la zona, desde la avenida Río Piaxtla hasta la avenida Internacional.

El olor es notado tanto por peatones como conductores que transitan por el lugar. mientras que para los negocios aledaños también estaría causando molestias, ya que se presume que el siniestro ocurrió en una bodega de llantas.

En tanto, las bodegas incendiadas quedaron completamente destrozadas en su interior debido a las llamas, con algunos escombros, láminas y maderas colgando desde del techo. Mientras que por fuera se pueden ver las manchas negras que dejó un incendio que duró varios horas en extinguirse.