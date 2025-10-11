https://www.noroeste.com.mx/binrepository/774x512/3c0/768d512/none/12707/SIJO/imagen-de-whatsapp-2025-10-11-a-las_1-11518390_20251011082816.jpg

Mazatlán | Clima

Persisten las lluvias intensas para Mazatlán durante la mañana de este sábado

Ante el flujo en la humedad generado por la tormenta tropical Raymond, tanto el puerto de Mazatlán como el sur de Sinaloa vivieron lluvias intensas durante la madrugada, las cuales se extendieron a la mañana de este sábado en gran parte de la ciudad