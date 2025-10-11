$!Persisten las lluvias intensas para Mazatlán durante la mañana de este sábado

Mazatlán arrancó el sábado con los chubascos presentes y vientos de hasta 50 kilómetros por hora, que los tomaron por sorpresas a la hora de ir a sus trabajos. Mientras que algunas calles de la ciudad ya comenzaban a inundarse debido al agua acumulada.
La coordinación de Protección Civil advirtió que las precipitaciones fuertes (50 a 75 milímetros) continuarán durante el día para Mazatlán, Concordia, Rosario, Escuinapa, Culiacán, Choix, Guasave y Sinaloa; mientras que la actividad eléctrica también persistirá.
Asimismo, informaron que las temperaturas máximas rondarán entre los 30 a 35 grados centígrados, con una sensación térmica de 32 grados. En tanto, el oleaje se mantendrá de 2.5 a 3.5 metros de altura para la zona de costa.