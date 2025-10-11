Mazatlán
|
Clima

Persisten las lluvias intensas para Mazatlán durante la mañana de este sábado

Ante el flujo en la humedad generado por la tormenta tropical Raymond, tanto el puerto de Mazatlán como el sur de Sinaloa vivieron lluvias intensas durante la madrugada, las cuales se extendieron a la mañana de este sábado en gran parte de la ciudad
Alexis García |
11/10/2025 08:12
11/10/2025 08:12

Mazatlán arrancó el sábado con los chubascos presentes y vientos de hasta 50 kilómetros por hora, que los tomaron por sorpresas a la hora de ir a sus trabajos. Mientras que algunas calles de la ciudad ya comenzaban a inundarse debido al agua acumulada.

  • $!Persisten las lluvias intensas para Mazatlán durante la mañana de este sábado
  • $!Persisten las lluvias intensas para Mazatlán durante la mañana de este sábado

La coordinación de Protección Civil advirtió que las precipitaciones fuertes (50 a 75 milímetros) continuarán durante el día para Mazatlán, Concordia, Rosario, Escuinapa, Culiacán, Choix, Guasave y Sinaloa; mientras que la actividad eléctrica también persistirá.

  • $!Persisten las lluvias intensas para Mazatlán durante la mañana de este sábado
  • $!Persisten las lluvias intensas para Mazatlán durante la mañana de este sábado

Asimismo, informaron que las temperaturas máximas rondarán entre los 30 a 35 grados centígrados, con una sensación térmica de 32 grados. En tanto, el oleaje se mantendrá de 2.5 a 3.5 metros de altura para la zona de costa.

#Clima
#Lluvias
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube