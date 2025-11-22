$!Persisten los baches en Mazatlán; Gobierno local informa que refuerzan el ‘MazBachetón’

MAZATLÁN._ Varias zonas de Mazatlán siguen mostrando grandes baches que afectan la circulación de vehículos y molestan a sus conductores. A través de un comunicado, el Gobierno municipal informó que continúa reforzando el programa “MazBachetón” con acciones intensivas de bacheo, mismas que este sábado permitieron atender un importante número de reportes en distintos sectores de la ciudad.





Las cuadrillas de la Dirección de Obras Públicas iniciaron labores desde temprana hora para dar respuesta a las necesidades de movilidad urbana. Entre los puntos intervenidos se encuentra la zona Centro, específicamente la calle Aquiles Serdán, donde se realizaron trabajos de saneamiento del asfalto afectado. De igual manera, se atendieron tramos deteriorados en la colonia Lázaro Cárdenas, así como en los fraccionamientos Villa Galaxia, Jabalíes, Villa Verde y en la colonia Mazatlán II, donde fueron reparados múltiples baches que complicaban la circulación vehicular.





El programa “MazBachetón” continúa avanzando con el objetivo de rehabilitar capas asfálticas y pavimentos dañados por las lluvias de la pasada temporada, las cuales provocaron afectaciones significativas en el rodamiento de las vialidades. Los trabajos realizados este sábado forman parte de una estrategia permanente para garantizar calles más seguras y transitables.