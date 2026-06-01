$!Persisten problemas de presión de agua en el Cerro del Vigía, en Mazatlán

Ante la constante reducción en la presión del agua para dotar de manera normal a las familias que habitan la parte baja del cerro del Vigía, se debe al mal manejo de las válvulas de distribución de la zona, según señalaron los propios afectados como el vecino Ramón Zamudio, quien aplaudió que el sábado amanecieron con buena presión en las llaves, pero el gusto les duró solo ese día. La vecina María de la Luz Páez Mellado aseguró que la escasez del agua ya tiene el año y apenas el sábado pasado y parte del domingo les llegó buena presión, pero entre lunes y martes ya se acabó y volvió el chorrito que les alcanza para medio lavar trastes, la ropa y medio bañarse. Y es que luego de denunciar la problemática públicamente el pasado viernes en Noroeste, acudió personal de Jumapam al asentamiento y la presión del agua inundó las llaves y regaderas de las casas, pero el gusto les duró poco, lo que consideraron una broma de mal gusto.





“En ocasiones hay y en muchas otras no tenemos el vital líquido. Este sábado si tuvimos un poco más de presión, el lunes llegó como hasta las 10 de la noche y en la mañana si hubo más con poco flujo de agua y ya prácticamente se fue el hilito que estábamos teniendo de agua y no alcanza para prácticamente nada, para lavar ropa, para lavar trastes duramos horas”. “Cómo le hacemos, agarrando con cubetas para poder tener para las necesidades del día a día para el baño y bañarse y a veces y la verdad si es algo de impotencia porque sin el agua no puedes hacer absolutamente nada” relató María que vive en el cerro del Vigía. Para el domingo y el lunes volvió, pero no precisamente el agua, sino la escasez o el tandeo obligado al que los vecinos enfrentan cada día. “Fue sorpresa que ya tenemos agua con buena presión para bañarnos y las vecinas llenaron los tendederos antes de que otras cosa sucediera y sucedió”, expresó. El vecino platicó que había un técnico encargado de la zona y cualquier problema lo resolvía, pero lo obligaron a renunciar en la actual administración municipal, y él era quien les resolvía cualquier problemática durante años atrás. Agregó que al estar en la parte baja del cerro, no deberían tener ese tipo de problemas, si es como aseguran, que hay suficiente agua para abastecer a las nuevas torres condominales y al observatorio que tiene un gran jardín para regar, sin afectar a los demás, a menos que quien esté manejando el rebombeo no sepa hacerlo adecuadamente. “Javier Burgueño era el técnico quien nos resolvía problemas con la distribución del agua, porque conoce la zona perfectamente, pero renunció por problemas”.



