$!Persistirá el calor con sensación térmica de hasta 42 grados en Mazatlán con bajas probabilidades de lluvia

Aunque las lluvias continuarán registrándose en distintas zonas de Sinaloa, para Mazatlán la probabilidad de precipitaciones será baja durante los próximos días, mientras que las altas temperaturas y la humedad mantendrán una sensación térmica que podría superar los 40 grados.
Así lo informó Luis Alberto Torres Alarcón, encargado del Observatorio Meteorológico de Mazatlán, quien expresó que para este martes las lluvias más importantes se concentrarán en la región noreste y este del estado, principalmente en los municipios que colindan con Chihuahua y Durango, debido a la interacción del Monzón Mexicano con condiciones de inestabilidad atmosférica.
Torres Alarcón señaló que en el caso de Mazatlán y la zona costera, que únicamente podrían presentarse lluvias ligeras, con acumulados estimados de entre 0.1 y 5 milímetros, sobre todo por la tarde-noche de este miércoles o madrugada del jueves.
“Para acá, para la costa, para Mazatlán, está un poco baja la probabilidad de precipitación. Si llegan a presentarse algunas lluvias serían ligeras, de 0.1 a 5 milímetros”, comentó.
En cuanto a las condiciones de calor, expresó que las temperaturas máximas oscilarán entre los 33 y 35 grados, sin embargo, la humedad relativa, que se mantendrá entre el 60 y 70 por ciento durante las horas más cálidas del día, provocará que la sensación térmica alcance entre los 40 y 42 grados.
El encargado del Observatorio Meteorológico comentó que el pronóstico para el fin de semana continúa bajo monitoreo, aunque los modelos actuales muestran una mayor posibilidad de lluvias para el puerto.
“Se monitorea para ver si prevalece el pronóstico para el fin de semana, pero probablemente se estén presentando lluvias de moderadas a fuertes para la zona costera de Mazatlán”, señaló.
Respecto a la temporada de ciclones tropicales, Torres Alarcón informó que actualmente existen dos zonas de vigilancia en el océano Pacífico, ambas alejadas de las costas nacionales, las cuales son monitoreadas de manera permanente por su posible evolución.
“Ahorita se mantienen dos zonas de vigilancia en el Pacífico, un poco alejadas de las costas. Se mantiene el constante monitoreo por su posible evolución a ciclón tropical en los próximos días”, comentó.
Finalmente, en lo que respecta al almacenamiento de agua en las presas de la región, el meteorólogo informó que la presa Picachos permanece por encima de su capacidad de conservación, al registrar un nivel del 102.2 por ciento, aunque disminuyó alrededor de dos puntos porcentuales respecto a días anteriores.
Además, mencionó que la presa Santa María reporta actualmente un almacenamiento del 90.2 por ciento de su capacidad, por lo que las autoridades mantendrán un seguimiento constante del comportamiento de ambos embalses ante las condiciones de lluvia que podrían presentarse durante las próximas semanas en la zona serrana de la entidad.