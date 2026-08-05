$!Persistirá el calor con sensación térmica de hasta 42 grados en Mazatlán con bajas probabilidades de lluvia

Aunque las lluvias continuarán registrándose en distintas zonas de Sinaloa, para Mazatlán la probabilidad de precipitaciones será baja durante los próximos días, mientras que las altas temperaturas y la humedad mantendrán una sensación térmica que podría superar los 40 grados.

Así lo informó Luis Alberto Torres Alarcón, encargado del Observatorio Meteorológico de Mazatlán, quien expresó que para este martes las lluvias más importantes se concentrarán en la región noreste y este del estado, principalmente en los municipios que colindan con Chihuahua y Durango, debido a la interacción del Monzón Mexicano con condiciones de inestabilidad atmosférica.

Torres Alarcón señaló que en el caso de Mazatlán y la zona costera, que únicamente podrían presentarse lluvias ligeras, con acumulados estimados de entre 0.1 y 5 milímetros, sobre todo por la tarde-noche de este miércoles o madrugada del jueves.

“Para acá, para la costa, para Mazatlán, está un poco baja la probabilidad de precipitación. Si llegan a presentarse algunas lluvias serían ligeras, de 0.1 a 5 milímetros”, comentó.

En cuanto a las condiciones de calor, expresó que las temperaturas máximas oscilarán entre los 33 y 35 grados, sin embargo, la humedad relativa, que se mantendrá entre el 60 y 70 por ciento durante las horas más cálidas del día, provocará que la sensación térmica alcance entre los 40 y 42 grados.

El encargado del Observatorio Meteorológico comentó que el pronóstico para el fin de semana continúa bajo monitoreo, aunque los modelos actuales muestran una mayor posibilidad de lluvias para el puerto.