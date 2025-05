“Muchas veces hemos denunciando porque esto es a nivel nacional, de que no hay insumos, no hay suficiente material para trabajar, y da la casualidad que ahorita si entras (al Hospital) sí hay todo, porque sabían que iba a venir la Presidenta y los pusieron. Prácticamente aparecieron materiales e insumos en general, pero es un saber que está pasando a nivel nacional, el que no hay los suficientes insumos de material para trabajar dignamente”, contó Pedro Velarde, trabajador del sitio.

“El problema es que esto está calando y de repente ya en ciertos estados se han escuchado noticias de que incluso la ciudadanía ya se está poniendo un poco agresiva con los trabajadores, y los entiendo, pero es algo que se sale de nuestras manos. Los pacientes van y se hacen estudios de laboratorio en otros lados porque aquí no hay reactivos. Yo en ventanilla regreso todos los días a docenas porque se tienen que hacer estudios por fuera”.