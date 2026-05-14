Personal del Gobierno de Mazatlán cobraba nómina de fallecida y desaparecida, denuncia Maribel Chollet

Un presunto desfalco en contra del Ayuntamiento de Mazatlán por parte de seis servidores públicos que cobraban desde el 2022 la nómina de una persona desaparecida y de otra fallecida presentando cartas de supervivencia firmadas y reconocidas en el área de Recursos Humanos del Gobierno Municipal, denunció la Regidora por el PRI Maribel Chollet Morán.

“No sólo es una, particularmente de dos, esto es un tema que es mucho muy grave, más de lo que yo les puedo exponer es que venía haciéndose de manera sistemática el que presentaran cartas de supervivencia firmadas y reconocidas en el área de Recursos Humanos y que haya un silencio total que se convierte en un eslabón de simplicidad más desde Tesorería, Egresos, Recursos Humanos y Pagaduría”, expresó.

“Ese el orden que en este momento hoy yo he hecho que trascienda porque esto tiene más de un mes que se detectó, hay seis personas involucradas, dos de ellas personal sindicalizado, una está sentado literalmente en el área del Sindicato, otro está en Egresos, dos elementos de Policía (Municipal), pero eso es solamente la punta de iceberg de cuántos más y por cuánto tiempo lo vienen haciendo y a cuánto asciende el monto del daño al erario”.

Al denunciar este caso tanto en su intervención en la sesión ordinaria de Cabildo realizada este jueves como en entrevista posterior, dijo que los seis trabajadores presuntamente involucrados ya fueron separados de sus funciones, pero no se ha informado si se presentó alguna denuncia contra ellos o si se interpondrá algún recurso legal.

“Desde el 2022 fue detectado según el caso particular de estas dos personas, ¿qué significa?, que es un entramado, por eso yo lo señalé, no se vale lavarse las manos y decir es que fue en otra administración, no, está aconteciendo aquí, hoy y ahora, ha sido permitido, ha sido tolerado y si no es así que se hagan las denuncias correspondientes ante las instancias correspondientes”, continuó.

“Lo único que no se debe de permitir es ese silencio institucional, es ofensivo ese silencio, la instancia correspondiente la debe de llevar y debe conducir las denuncias el Tesorero y el Secretario del Ayuntamiento, son las personas facultadas para ello, precisamente por eso provoqué, yo estuve esperando y dando tiempo porque yo tuve conocimiento desde los primeros momentos (en que se detectó el presunto desfalco)”.

Recordó que se hizo un caso en Pagaduría en tres quincenas y eso obedecía a que tras separar de sus funciones a las seis personas acusadas del presunto desfalco se puso en su lugar a gente improvisada que no tenía la capacidad para hacer el pago de una manera más eficiente.

“Fueron separadas de su función (las personas acusadas), pero siguen dentro de (el Ayuntamiento de Mazatlán) y necesitamos información, yo lo voy a hacer por escrito, lo repito, yo no creo en la función de la Síndica Procuradora, es más, me parece un eslabón más, no creo en la ASE (Auditoría Superior del Estado), no creo en las instituciones que deberían de ser y actuar, no creo en ellas”, subrayó.

“Esa es la realidad de una ciudadana, yo soy una ciudadana, pero es la realidad que viven y vivimos todos y cada uno de los ciudadanos en Mazatlán, en Sinaloa y en México, no creemos en las instituciones, no existe la procuración de justicia porque se convirtió el Poder Judicial, porque estas denuncias deberían ser de carácter penal, esa es la gravedad de la situación, pero quién los que están también de la transformación de cuarta también ejerciendo el Poder Judicial quién va a actuar”.

En su intervención en la sesión ordinaria de Cabildo donde estuvo presente la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez y la Síndica Procuradora Minerva Osuna Zavala, así como regidoras y regidores, fue donde expuso el presunto desfalco en Pagaduría del que dijo que nadie quiere hablar públicamente.

“Un desfalco donde se descubrió a trabajadores, seis para ser exactos, dos policías, dos trabajadores del área de Pagaduría, por cierto uno premiado en Egresos y otro sentado sin hacer nada en el Sindicato y dos trabajadores de Recursos Humanos que siguen ahí haciendo como que no pasa nada”, recalcó sobre el tema del que la Alcaldesa no se pronunció.

“Seis personas involucradas, todo un modus operandi y aún así este Cabildo sigue sin conocer con claridad si existe algún recurso interpuesto, cuánto dinero es el que verdaderamente desapareció, qué denuncias penales se han presentado, qué procedimientos administrativos existen, quiénes son los involucrados y cuál es su vinculación, quién y cómo se va reparar el daño al erario público, ese es el tema que no desfalcaron a una o a dos personas, están desfalcando recursos que pertenecen a la hacienda municipal, que pertenecen a las y los mazatlecos”.

Resaltó que según información que tiene en sus manos, personal de Pagaduría en complicidad con dos elementos de policía desde septiembre del 2022 estuvieron cobrando cheques de una persona desaparecida.

“Según la información que tengo en mis manos, personal de Pagaduría en complicidad con dos elementos desde el mes de septiembre del 2022 estuvieron cobrando cheques de una persona desaparecida mientras que desde Recursos Humanos se simulaba la supervivencia para seguir liberando pagos”, precisó.

“Esa no es una irregularidad menor, es corrupción organizada desde dentro del Gobierno Municipal, eso es institucional, es la nula intención que se ha mostrado para mencionar, sancionar a quienes hayan cometido ese delito porque pareciera que en Mazatlán robar dinero público no tiene consecuencias, con estos casos Presidenta pareciera que el problema no es delinquir sino que se filtre la información, ease ahí el problema”.

Recalcó que como Regidora pide y exige respuestas y no se va aceptar un no por respuesta porque medios de comunicación y ciudadanos tendrán acceso a videos y dijo que tiene varios documentos en los que ha solicitado información y no ha recibido respuesta violentando no solamente un derecho constitucional sino que es Regidora y que está cumpliendo con su función.

“Tal parece que aquí se premia y se hace meritorio el guardar silencio, el ser parte del entramado de complicidades, disculpe usted, no quiero molestarla, pero yo no soy parte de esa red, por eso la ciudadanía necesita autoridades en las que pueda confiar, no evasivas, no encubrimiento”, reiteró.

“Queremos saber el monto total al que asciende el daño al erario, las denuncias penales presentadas, las carpetas de investigación existentes, las sanciones administrativas que se hayan iniciado, las acciones de reparación del daño que se están tomando como referencia, el pueblo de Mazatlán merece respeto, merece justicia y merece también saber quién permitió que todo esto sucediera”.