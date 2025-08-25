$!Personal docente de la Faciso trabaja bajo protesta activa para exigir respeto a sus derechos laborales

Personal docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Mazatlán, trabaja a partir de este lunes bajo protesta activa, sin dejar de brindar clases a los alumnos, para exigir respeto a sus derechos laborales establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo. ”Estamos iniciando desde las 7:00 de la mañana en esta Facultad atendiendo a los estudiantes porque creemos que los estudiantes son una razón valiosa para nuestra Facultad, así que se .está atendiendo de manera oportuna y el grupo que estamos de maestros aquí son los que estamos ahorita libres de clase”, dijo Christian Torres al dar a conocer las demandas del personal del personal activo y jubilado la mañana de este lunes. En las instalaciones de este plantel educativo maestros como Jorge Abel Guerrero y Chiapsin García dieron lectura a un documento sobre su postura que harán llegar al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la UAS, Sección Académicos, donde le hacen una solicitud de información, que manifieste una postura ante las problemáticas financieras y laborales que tiene dicha Universidad.

Además demandan que les informen qué acciones se van a emprender para garantizar el pago oportuno de salarios, prestaciones y para buscar la estabilidad económica de la institución educativa en mención. ”Punto 2. Situación del pago de las becas al desempeño, vales de despensa y prima vacacional cuyo retraso o incumplimiento impacta directamente a nuestra economía familiar y nuestras condiciones laborales, exigimos claridad sobre las causas y las fechas estimadas para dicha regularización”, recalcó Guerrero. ”Tercero: Exigimos transparencia total en la publicación de convocatorias y en la asignación de cargas académicas, queremos que se den en tiempo y forma, manifestamos una gran preocupación en esta Facultad por la falta de criterios claros y equitativos en la distribución de horas clase, lo cual genera desigualdades entre el personal docente y nos pone a competir entre sí”.

También piden una propuesta conjunta entre el Sindicato y los docentes para promover asignación de tiempos completos que aseguren condiciones laborales dignas y estabilidad para los académicos y que no se den de manera discrecional como se han dado en el pasado y en el quinto punto solicitan acceso a la información sobre el uso de los recursos financieros de la UAS y saber cuáles son los informes detallados de los gastos operativos, nómina y destino de fondos extraordinarios. ”También exigimos propuestas y estrategias claras, por lo menos de aquí hasta el año 2030 para mitigar la incertidumbre laboral , asegurar la sostenibilidad financiera de la Universidad y garantizar los derechos de los trabajadores”, subrayó Jorge Abel Guerrero. En tanto que la profesora Chiapsin García expresó ante la crítica situación que prevalece en la UAS y ante las faltas de respuestas concretas a las legítimas demandas del personal docente en materia de pagos pendientes, transparencia y seguridad laboral, a partir de este 25 de agosto ejercen sus labores docentes bajo protesta activa, es decir, sin dejar de dar clases a las y los estudiantes. ”Reservándonos el derecho a ejercer las acciones que correspondan por la defensa de nuestros derechos laborales, esta medida se adopta como un acto de defensa ante la vulneración a nuestros derechos adquiridos y plasmados en el Contrato Colectivo de Trabajo y se mantendrá hasta que se regularice íntegramente el cumplimiento del pacto colectivo”, añadió García.