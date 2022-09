$!Pescadores de altamar en Mazatlán esperan que la temporada sea buena, tras anuncio de arranque de capturas

“No se ha escuchado nada ahora, no sabemos, vamos a ir a ciegas a ver cómo nos va, sabemos que todo el tiempo hemos capturado, ya van dos años que no sale toda la flota, este año es igual por falta de gente que el armador no quiere pagar bien, ni prestar ni nada, se imagina ahorita andamos nada más lo que nos da el patrón, mil pesos a la semana, no alcanza para nada, y prestado y a pagarlo cuando regrese uno, si alcanza buen”, continuó uno de los trabajadores.