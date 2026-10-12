$!Pescadores de Playa Norte, en Mazatlán, resguardan sus pangas del oleaje por huracán Simon

Cerca de 40 pangas fueron subidas al malecón y a la parte alta de la arena por pescadores de la Playa Norte para protegerlas del oleaje ante la aproximación del huracán Simon a las costas de Sinaloa. Algunas de las embarcaciones fueron resguardadas desde el paso de los huracanes Polo y Rachel por el Océano Pacífico y como el oleaje erosionó la arena ya no las pudieron bajar para ingresar al mar, por lo que permanecieron en el malecón de un tramo del Paseo Claussen, dijeron pescadores como Pablo y Martín Lizárraga.

En las embarcaciones que no subieron al malecón las utilizaron en los últimos días para salir a pescar, pero ante el pronóstico de que se acerca el ciclón Simon las resguardaron nuevamente a partir de los últimos días. “Es para resguardarlas y para que las olas no las quiebren”, dijo Martín Lizárraga.

Ahora esperan a que pase el ciclón y ver si no viene otro fenómeno meteorológico para bajar nuevamente sus lanchas al mar y reanudar la pesca. Durante la marea alta, en esa parte del paseo costero y otros puntos las olas salen al malecón y el agua llega incluso a las vialidades.