$!Pescadores de Playa Norte, en Mazatlán, resguardan sus pangas del oleaje por huracán Simon

Cerca de 40 pangas fueron subidas al malecón y a la parte alta de la arena por pescadores de la Playa Norte para protegerlas del oleaje ante la aproximación del huracán Simon a las costas de Sinaloa.
Algunas de las embarcaciones fueron resguardadas desde el paso de los huracanes Polo y Rachel por el Océano Pacífico y como el oleaje erosionó la arena ya no las pudieron bajar para ingresar al mar, por lo que permanecieron en el malecón de un tramo del Paseo Claussen, dijeron pescadores como Pablo y Martín Lizárraga.
En las embarcaciones que no subieron al malecón las utilizaron en los últimos días para salir a pescar, pero ante el pronóstico de que se acerca el ciclón Simon las resguardaron nuevamente a partir de los últimos días.
“Es para resguardarlas y para que las olas no las quiebren”, dijo Martín Lizárraga.
Ahora esperan a que pase el ciclón y ver si no viene otro fenómeno meteorológico para bajar nuevamente sus lanchas al mar y reanudar la pesca.
Durante la marea alta, en esa parte del paseo costero y otros puntos las olas salen al malecón y el agua llega incluso a las vialidades.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, a las 12:00 horas de este lunes 12 de octubre, tiempo del centro del País, Simon como huracán de categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, se localizó a 95 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco y a 3335 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa, con desplazamiento hacia el noroeste a 6 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de 205 kilómetros por hora.
A esa hora pronosticó que a las 6:00 horas del próximo viernes 16 de octubre, ya como tormenta tropical Simon estaría sobre tierra sobre Sinaloa, al este de Bahía Tepehuaya, y a 100 kilómetros al norte de Mazatlán.