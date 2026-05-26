Pescadores de Playa Norte reportan apenas 40% de capturas de pajarito esta temporada

Al igual que en otros embarcaderos del puerto, la temporada de captura de “pajarito” dejó resultados bajos para los pescadores artesanales de Playa Norte, quienes reportaron apenas un 40 por ciento de capturas en comparación con años anteriores, informó Édgar Moya Acosta.

El líder pesquero señaló que la presencia de esta especie fue escasa durante mayo, pese a que se tenía la expectativa de una mejor temporada para los trabajadores del mar y para las familias que cada año buscan este producto típico en los embarcaderos de Mazatlán.

“La verdad que fue igual para todos, hubo muy poca captura, pero nosotros creemos que va a volver a entrar más adelante, mas no sabemos cuándo. Entraría aquí algún 30, 40 por ciento de especie y lo demás, pues ya no se ha visto otra vez el pajarito”, expresó.

Moya Acosta comentó que la temporada comenzó entre el 24 y 25 de abril, cuando se registró una primera racha positiva de aproximadamente una semana; sin embargo, posteriormente la captura disminuyó de manera considerable. Señala que fue el 10 de mayo cuando dejaron de registrarse capturas.

“Hubo una rachita como de una semana y se calmó unos días; después volvió a repuntar otros tres días, máximo cuatro y ya fue todo. La verdad que los compañeros pescadores van y buscan, pero no lo encuentran. Nosotros pensamos que las corrientes marinas que se derivan del fondo traen nutrientes y pueden arrear a todos los pescados para acá o los pueden mover para otro sitio”,

Detalló que durante los primeros días algunos pescadores alcanzaron hasta un 80 por ciento de las capturas normales; no obstante, conforme avanzó la temporada el volumen fue cayendo hasta desaparecer casi por completo.

Ante la baja producción, dijo, muchos pescadores optaron por cambiar temporalmente de actividad y enfocarse en otras especies como pargo, curvina y sierra, para evitar pérdidas económicas tras pasar jornadas completas en altamar sin resultados.

A pesar de la disminución en las capturas, el dirigente destacó que la demanda del pajarito continúa siendo alta entre locales y visitantes, quienes cada año acuden a Playa Norte para adquirir este pescado característico de la temporada.

“Ellos tienen el ‘Carnaval del pajarito’ que le llaman. Tanto locales como foráneos, gente de Villa Unión, de Mármol siempre llegan con cubeta para comprar y con eso comen la familia entera. Año con año es ese pescadito es buscado tanto en el embarcadero de Playa Norte como con los compañeros del embarcadero de la Isla de la Piedra”.

Moya Acosta recordó que el pajarito es una especie de temporada exclusiva de mayo, por lo que esperan que en los próximos días pueda registrarse un último ingreso del cardumen antes de concluir el periodo de pesca.