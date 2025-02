$!Pescadores de Playa Norte reportan situación crítica en capturas por el clima frío

Las fuertes condiciones de vientos fríos y aguas heladas afectan la pesca y el número de capturas que sacan diariamente los pescadores, quienes no alcanzan a subsistir en sus gastos debido a que tampoco hay mucha venta, señalaron los ‘marineros’ de Playa Norte.

Genaro Cabrera, pescador de lancha chica en la zona, explicó que el cambio de clima pegó duró en el oficio de los pescadores, pues la falta de especímenes los tiene en una situación grave que no da la oportunidad de progresar, ni en pesca ni en venta.

“Se vino el cambio de clima, se pusieron los vientos bien helados, el agua bien helada, y eso no trae absolutamente nada, nada de pesca, nada que pudiera beneficiar al pescador ni al mercado; no hay pescado para vender, no hay pesca, porque las aguas ahorita siguen bastante heladas, el clima ha traído muchas marejadas heladas de otros lados”, dijo el pescador.